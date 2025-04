Transportistas afirman que presidente del Congreso no los atiende porque está "en hora de refrigerio"

Miguel Ángel Palomino, vocero de los transportistas, criticó que los parlamentarios dieran prioridad a su almuerzo en lugar de reunirse con ellos para abordar el problema de la inseguridad.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Ángel Palomino, un vocero de los transportistas, aseguró que un representante del Congreso les manifestó que el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, demoraría en atenderlos para una reunión dentro del Legislativo porque se encontraba "en hora de refrigerio".

"Porque hay que respetar su almuerzo... Están en su hora de refrigerio me ha dicho un secretario del congresista. Dicen que están en su almuerzo, pero nosotros no comemos... estamos pidiendo que nos atienda el presidente del Congreso y los voceros de las bancadas", contó a los medios de comunicación.

Palomino lamentó que los parlamentarios usen esa justificación para no darles prioridad en su atención pese a que saben de la movilización realizada este lunes en protesta por los atentados a los choferes.

"Cuántos kilómetros hemos caminado y así nos recibe este Congreso indolente, que no le interesa a los peruanos. Estamos esperando a los que nos van a recibir, tenemos varios pedidos puntuales. Si no hay mayor seguridad nos vamos a un paro indefinido de conductores. Las empresas de transporte no les importa la vida de los choferes, ellos van y negocian", manifestó.

Miguel Ángel Palomino aseguró además que mañana volverán a laborar en sus rutas respectivas, pero reiteró que espera una solución por parte de las autoridades ante la ola de violencia.



Otro atentado contra el transporte

Un bus de línea 42 de la empresa El Rápido sufrió esta madrugada un nuevo atentado. En pleno paro de transportistas, el vehículo fue atacado a balazos en la intersección de las avenidas Ricardo Palma con Los Sauces, de acuerdo con información de agentes de Serenazgo de San Martín de Porres.

Al menos cinco disparos recibió el vehículo de la empresa El Rápido, que también había anunciado la paralización de sus actividades para sumarse a esta marcha que se dirige hacia el Congreso de la República.