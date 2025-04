Paro de transportistas: empresas suspenden sus servicios tras el asesinato del chofer de ‘El Chino’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Loymer Noé fue asesinado el pasado viernes 4 de abril en el distrito limeño de Los Olivos. | Fuente: RPP

Trabajadores de la empresa Etuchisa, más conocida como 'El Chino', acatan el paro de transportistas anunciado como medida de protesta luego del asesinato de uno de sus choferes, Loymer Noé, el pasado viernes 4 de abril en el distrito limeño de Los Olivos.

Los trabajadores del rubro de transporte se disponen a realizar una marcha hacia los exteriores del Congreso de la República a fin de exigir mayor seguridad para realizar sus labores.

En el paradero Fundición, en el distrito limeño de Puente Piedra, ya se encuentran grupos de transportistas, acompañados de un contingente policial, que acatan el paro. A esta hora de la madrugada ya es evidente la ausencia de vehículos de transporte público.

¿Qué líneas no están operando?

Los primeros trabajadores de la empresa de Etuchisa han mencionado que tanto la línea "A" como la línea "C" van a paralizar por completo sus labores.

Sin embargo, se produjo un altercado con la Policía Nacional debido a que quisieron impedir la labor de la empresa Nueva Estrella, más conocida como 'El Anconero', y pretendieron bajar a los pasajeros de esta unidad. Tras la intervención de la PNP, se logró que esta empresa pueda seguir con su recorrido.

Por otro lado, hay otras empresas de transporte que no van a operar: la empresa Sesosa, Lorito, El Rápido y Vipusa. En esta última cabe hacer una precisión, ya que tiene dos líneas: la línea "C", que hace la ruta Panamericana-Abancay hacia el distrito de San Luis, y que sí va a trabajar; y la ruta "A", que es la que no va a estar operando, que hace la ruta todo Evitamiento hasta Pachacamac.