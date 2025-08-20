Varios transportistas que circulan por Puente Nuevo confirman paro para este 21 de agosto: “Mañana no salimos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un cobrador de un bus de transporte público indicó que no saldrán a trabajar mañana debido a las constantes extorsiones que sufre su empresa. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

Diversos sectores de transportistas han confirmado que este jueves, 21 de agosto, paralizarán sus operaciones. En ese sentido, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), aseguró que al menos 20 000 unidades dejarán de circular en Lima.

Tras el anuncio, RPP realizó un recorrido por Puente Nuevo (El Agustino), uno de los puntos más concurridos de la capital, para conocer la postura de los transportistas. Algunos de ellos confirmaron que suspenderán sus actividades, mientras que otros afirmaron que trabajarán con normalidad.

Un cobrador de un bus de transporte público que cubre la ruta Zapallal – Villa El Salvador (VES) indicó que no saldrán a trabajar mañana debido a las constantes extorsiones que sufre su empresa.

“No [saldremos a trabajar mañana] por todas esas muertes y extorsiones. Nosotros vamos a apoyar el paro. Mañana no salimos para nada. No salimos porque hay muchas extorsiones, demasiadas. Las autoridades no hacen nada, no hacen nada por nosotros. La vida no vale 10 ni 20 soles”, expresó.

Por otro lado, otra cobradora de una unidad que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – La Victoria ha anunciado que sí mantendrán sus operaciones sin el incremento de los pasajes.

“Normal, vamos a trabajar. (¿No va a haber ningún tipo de paro?) Sí, pero han dicho que normal van a trabajar. (¿El pasaje va a costar igual?) Yo cobro normal”, indicó la transportista.

Titular del MTC niega paro para este jueves

Este martes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que este 21 de agosto se realice un paro de transportistas en Lima y Callao.

Sandoval aseguró que mantiene una comunicación fluida con los gremios de transporte formales, por lo que negó que la anunciada manifestación se vaya a desarrollar.

“Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, una vez en trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, aseveró el ministro en diálogo con los medios.