Sector de transportistas anuncia paro en Lima y Callao este 21 de agosto

Los transportistas convocaron a un nuevo paro en protesta por la creciente criminalidad de la que siguen siendo víctimas.
Los transportistas convocaron a un nuevo paro en protesta por la creciente criminalidad de la que siguen siendo víctimas. | Fuente: Andina
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), advirtió que, tras la marcha, se le otorgará al Ejecutivo un plazo de 30 días, y en caso no se observen resultados concretos en la lucha contra la criminalidad, convocarán a un paro nacional indefinido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció que acatarán el paro convocado por la Unidad Gremial del Transporte Urbano, programado para este jueves 21 de agosto.

El dirigente señaló que la concentración se llevará a cabo desde las 7:00 de la mañana en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, desde donde marcharán con dirección al Congreso de la República, a fin de exigir mayor seguridad debido a que continúan siendo víctimas de la delincuencia y el crimen organizado.

“Este 21 de agosto vamos a paralizar nuestro servicio porque hasta el momento los transportistas no tenemos respuesta por parte del Gobierno”, declaró Valeriano a Panamericana Televisión.  

“Hemos tenido dos mesas en el Congreso de la República para tratar el tema de la inseguridad y protección a los transportistas formales de Lima y Callao; sin embargo, siguen matando a nuestros choferes y atentando contra nuestros buses y terminales”, agregó.

Asimismo, detalló que serán alrededor de 460 empresas de transportes y más de 20 000 unidades las que paralizarán sus actividades este jueves.

“Vamos a luchar en defensa de la vida, este Gobierno se ha olvidado de dar seguridad a la población en general”, expresó.

Finalmente, advirtió que, tras la marcha, se le otorgará al Ejecutivo un plazo de 30 días y en caso no se observen resultados concretos en la lucha contra la criminalidad, “nos veremos obligados a iniciar un paro nacional indefinido con todas las organizaciones sociales vivas”.

Ministro de Transportes niega que habrá paro de transportistas

El titular del Ministerio Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, descartó que este 21 de agosto se realice un paro de transportistas en Lima y Callao.

Sandoval señaló que ha coordinado mantener el diálogo con los gremios formales de transportistas, por lo que negó que la manifestación de este jueves se vaya a desarrollar.

“Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, una vez en trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, expresó el ministro en diálogo con los medios.

