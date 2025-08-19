Últimas Noticias
Ministro de Transportes niega que habrá paro de transportistas en Lima y Callao este 21 de agosto

César Sandoval negó que el paro de este jueves se vaya a desarrollar.
César Sandoval negó que el paro de este jueves se vaya a desarrollar. | Fuente: MTC
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En diálogo con los medios, César Sandoval indicó que mantiene una comunicación fluida con los gremios de transportistas formales. "Así que paro no va a haber el día 21", manifestó.

El titular del Ministerio Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, descartó que este 21 de agosto se realice un paro de transportistas en Lima y Callao.

Sandoval señaló que ha coordinado mantener el diálogo con los gremios formales de transportistas, por lo que negó que la manifestación de este jueves se vaya a desarrollar.

“Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, una vez en trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, expresó el ministro en diálogo con los medios.

Felicita fallo del TC sobre Dina Boluarte

El titular del MTC también se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la posibilidad de investigar a la presidenta Dina Boluarte mientras se encuentra en funciones.

Como se recuerda, el TC declaró fundada la demanda que interpuso el Poder Judicial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre investigar a la mandataria por presuntos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

Sandoval felicitó la “interpretación” que hizo el TC de la Carta Magna y recordó que la mandataria solo puede ser investigada en tres casos: traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso e impedir las elecciones o el funcionamiento del sistema electoral, según el artículo 117 de la Constitución.

“El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad para interpretar la Constitución. La Constitución le da esas prerrogativas a la presidenta de la República, que no puede ser investigada en su mandato, solo por tres condiciones que ya lo han dicho todos los constitucionalistas. Y si usted sale de esas tres condiciones, pues no está constitucionalmente aplicando las prerrogativas que le da la Carta Magna a la presidenta”, indicó.

Asimismo, Sandoval señaló que la resolución del TC permitirá al Gobierno no distraerse de sus objetivos en favor del desarrollo del país, entre ellos: “uno: la consolidación democrática del país. Segundo: entramos a un proceso electoral donde se tiene que garantizar y la presidenta garantiza un proceso electoral limpio y transparente. Y tercero: sostener el desarrollo económico de la patria que se genera a través de las inversiones, y las inversiones disminuyen la pobreza y la extrema pobreza”, aseveró.

