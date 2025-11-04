Últimas Noticias
¿Funcionan con normalidad el Metropolitano, corredores y el Metro de Lima por el paro de transportistas? Esto dijo la ATU

Los servicios supervisados por la ATU están atendiendo con normalidad.
Los servicios supervisados por la ATU están atendiendo con normalidad. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Debido al paro de transportistas, se registran aglomeraciones en algunos paraderos, aunque la demanda es cubierta por transportistas informales, según constataron equipos de RPP en un recorrido por la capital.

El paro convocado por un sector de transportistas para este martes, 4 de noviembre, se ha hecho sentir en Lima y Callao, donde los ciudadanos tienen dificultades para desplazarse ante la falta de buses de varias empresas.

No obstante, la demanda ha sido cubierta por combis y colectivos informales, que han salido a circular por diversas rutas, según constataron equipos de RPP en un recorrido por la capital.

Asimismo, se encuentran disponibles para los usuarios los distintos servicios formales de transporte urbano, como el Metropolitano, los corredores complementarios, el Metro de Lima y el AeroDirecto.

¿Funcionan con normalidad el Metropolitano, los corredores y Metro de Lima por el paro de transportistas?

Debido al paro, los usuarios se preguntan si estos servicios están funcionando con normalidad este martes. Al respecto, se pronunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La entidad afirmó en un comunicado que se “garantiza la operatividad al 100 % del Metropolitano, los corredores complementarios, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y del servicio AeroDirecto”.

Esta mañana, desde el Centro de Gestión y Control de la Autoridad de Transporte Urbano, se verificó que la operación estos servicios “se desarrolla con normalidad”.

Sin embargo, a través de su cuenta en X (antes Twitter), la ATU está reportando algunas alteraciones en los recorridos de los servicios, debido a las manifestaciones de los transportistas.

A las 9:30 a.m., se indicó que, debido al cierre del óvalo Zárate, el corredor Morado realiza un desvío en sentido al Centro de Lima, por las avenidas Pirámide del Sol, Evitamiento, jr. Loreto y Abancay. 

Luego, minutos antes de las 11:00 a.m., la ATU informó que, ante la presencia de manifestantes, se cierra la Av. Lima y la ruta 303 del Corredor Azul recorta su recorrido, llegando solo hasta el cruce de Prolongación Tacna con Alcázar, regresando hacia el Centro de Lima. “No se atenderán los paraderos Lima, Comisaría, La Losa y Calle Rímac”, notificó.

Paro de transportistas ATU Metropolitano Metro de Lima

