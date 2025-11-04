¿Funcionan con normalidad el Metropolitano, corredores y el Metro de Lima por el paro de transportistas? Esto dijo la ATU

El paro convocado por un sector de transportistas para este martes, 4 de noviembre, se ha hecho sentir en Lima y Callao, donde los ciudadanos tienen dificultades para desplazarse ante la falta de buses de varias empresas.

No obstante, la demanda ha sido cubierta por combis y colectivos informales, que han salido a circular por diversas rutas, según constataron equipos de RPP en un recorrido por la capital.

Asimismo, se encuentran disponibles para los usuarios los distintos servicios formales de transporte urbano, como el Metropolitano, los corredores complementarios, el Metro de Lima y el AeroDirecto.

¿Funcionan con normalidad el Metropolitano, los corredores y Metro de Lima por el paro de transportistas?

Debido al paro, los usuarios se preguntan si estos servicios están funcionando con normalidad este martes. Al respecto, se pronunció la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La entidad afirmó en un comunicado que se “garantiza la operatividad al 100 % del Metropolitano, los corredores complementarios, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao y del servicio AeroDirecto”.

Esta mañana, desde el Centro de Gestión y Control de la Autoridad de Transporte Urbano, se verificó que la operación estos servicios “se desarrolla con normalidad”.



🚌🔴 El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el viceministro de Transportes, Juan Haro, coordinan con especialistas de la @ATU_GobPeru la supervisión del servicio de transporte público en Lima y Callao.



📌 Desde el Centro de Gestión y Control de la… pic.twitter.com/ZTl2QHGq9o — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) November 4, 2025

Sin embargo, a través de su cuenta en X (antes Twitter), la ATU está reportando algunas alteraciones en los recorridos de los servicios, debido a las manifestaciones de los transportistas.

A las 9:30 a.m., se indicó que, debido al cierre del óvalo Zárate, el corredor Morado realiza un desvío en sentido al Centro de Lima, por las avenidas Pirámide del Sol, Evitamiento, jr. Loreto y Abancay.

Luego, minutos antes de las 11:00 a.m., la ATU informó que, ante la presencia de manifestantes, se cierra la Av. Lima y la ruta 303 del Corredor Azul recorta su recorrido, llegando solo hasta el cruce de Prolongación Tacna con Alcázar, regresando hacia el Centro de Lima. “No se atenderán los paraderos Lima, Comisaría, La Losa y Calle Rímac”, notificó.

