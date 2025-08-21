Paro de transportistas: la cantidad de buses está satisfaciendo la necesidad de la población, según la PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En las primeras horas del día, se ven buses y cústeres en los distintos paraderos de la capital. | Fuente: RPP / Alex Juárez

El general PNP Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, hizo un balance inicial del impacto del paro convocado para este jueves, 21 de agosto, por un sector de transportistas.

Esta madrugada, desde Puente Nuevo, en el límite de los distritos El Agustino y San Juan de Lurigancho; aseguró que hasta el momento no se han reportado incidentes.

Además, indicó que, en las primeras horas del día, “la cantidad de buses está satisfaciendo la necesidad de la población”.

Sin embargo, reconoció que este es un balance inicial y que con el paso de las horas puede cambiar el panorama, dependiendo de la cantidad de transportistas que se plieguen a la medida de fuerza.

El alto mando dijo que la Policía Nacional tiene buses listos para salir a circular, en el caso de que se registren aglomeraciones de pasajeros en los paraderos. No obstante, esto aún no es necesario.

“Vamos a evaluar si existe la necesidad o no, (pero) hasta el momento no tenemos esa necesidad”, manifestó.



Panorama en Lima

Equipos de RPP se desplegaron por distintos puntos de la capital, encontrando que hay buses, cústeres y combis circulando; aunque se han detectado algunas empresas que no han salido a laborar.

Como se recuerda, un sector de transportistas ha convocado para este 21 de agosto un paro en rechazo a los altos índices de inseguridad, flagelo que golpea especialmente a este sector.

“Este 21 de agosto vamos a paralizar nuestro servicio porque hasta el momento los transportistas no tenemos respuesta por parte del Gobierno”, declaró Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Cabe mencionar que el titular del Ministerio Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, descartó que se realice un paro de transportistas en Lima y Callao.

Sandoval señaló que ha coordinado mantener el diálogo con los gremios formales de transportistas, por lo que negó que la manifestación de este jueves se vaya a desarrollar.

“Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, una vez en trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, expresó el ministro en diálogo con los medios.

