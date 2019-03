Pasajeros dieron aviso a joven que fue grabada por el hombre, identificado como Gustavo Barrios Muñoz, quien incluso puso resistencia al momento de ser detenido. | Fuente: RPP Noticias

Un hombre fue detenido por los pasajeros de un bus del Corredor Azul de la avenida Javier Prado luego de ser sorprendido grabando con su teléfono celular las zonas íntimas de una una pasajera que viajaba en la misma unidad.

El hecho ocurrió mañana de este lunes cuando la usuaria, no identificada por razones de seguridad, estaba a punto de bajar en el paradero 'La Positiva'. Los pasajeros le avisan que un hombre detrás suyo la estaba grabando y le tomaba fotos por debajo de la falda.

Al ser increpado, el sujeto se mostró desafiante y negó haber realizado la grabación; sin embargo cuando le pidieron su celular se negó a entregarlo e insistía en bajarse del bus.

Los pasajeros pidieron apoyo al serenazgo y a la policía, quienes lograron capturarle pese a la resistencia del sujeto. "Fue detenido, quería fugarse. Cuando ha llegado la policía puso resistencia para entregar el celular. Lo han enmarrocado", contó la joven agredida a RPP Noticias.

El detenido fue conducido a la comisaría de San Isidro y fue identificado como Gustavo Barrios Muñoz y en su equipo celular se encontraron no solo las fotos de la joven que lo denunció, sino también imágenes de otras mujeres e incluso videos obscenos.

La denunciante dijo que Barrios Muñoz le dijo a la Policía que pertenecía a una mafia dedicada a las grabaciones para luego venderlas y subirlas a páginas con contenido para adultos.

"No me voy a ir de aquí hasta que tomen acciones correctivas frente a este sujeto que no puede seguir andando por la calle", dijo la joven. .