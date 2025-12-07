Personajes de Star Wars llegaron al INSN San Borja con sus trajes y gorros navideños para donar sangre a los niños

La directora general del INSN San Borja, Zulema Tomas agradeció el gesto de la Legión 501 de Star Wars, cuyo heroísmo galáctico e impacto real que logran en el país demuestra que el poder de la fuerza también salva vidas en nuestro mundo real.

En medio del mes navideño, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja promovió una campaña de donación voluntaria de sangre y plaquetas para los pequeños pacientes con cáncer y otras enfermedades complejas que necesitan estos insumos como parte de su tratamiento médico.

Los personajes más icónicos de la saga Star Wars como Lord Darth Vader, Kylo Ren, los Stormtrooper, Jawa, Mara Jade y otros, llegaron a este centro pediátrico para donar sangre.

Un llamado al corazón de los niños

Con sus trajes y gorros navideños, ellos nos recordaron que la verdadera fuerza no está en los poderes, sino en el corazón e hicieron un llamado a la población a que se unan a esta campaña solidaria y convertirse en un héroe para nuestros pequeños pacientes.

Los más entusiasmados con su visita fueron los donantes y seguidores que no dudaron en tomarse fotos con sus personajes favoritos.

Este movimiento solidario ha fortalecido la cultura de donación voluntaria y ayudado a garantizar la sangre y plaquetas para los pequeños pacientesFuente: INSN SAN BORJA

La directora general del INSN San Borja, Zulema Tomas agradeció el gesto maravilloso de la Legión 501 de Star Wars, cuyo heroísmo galáctico e impacto real que logran en el país demuestra que el poder de la fuerza también salva vidas en nuestro mundo real.

“En nombre del personal del INSN San Borja y de los padres de nuestros pequeños pacientes, quiero agradecerles inmensamente por su vida y presencia aquí. En esta Navidad en que recordamos la llegada del Niño Jesús que reine la paz y la alegría en sus hogares”, culminó Tomas Gonzales.

Por su parte, Zlatko Pérez-Luna, miembro de la Legión 501 Garrison Perú, afirmó que, la generosidad es la esperanza que el universo necesita.

“Muchas gracias Dra. Tomas y a través de su persona a todo el personal médico por recibirnos, siempre es un placer y un privilegio donar sangre, pasar tiempo con los niños, llevarles momentos de distracción, alegría y felicidad. ¡Ama Dona Vive y que la Fuerza Nos Acompañe!, concluyó.

Cifras

El INSN San Borja informó que se requiere 1 200 a 1 500 donantes al mes para garantizar las transfusiones de entre 100 y 150 unidades de sangre y/o plaquetas para los niños con cáncer, así como las intervenciones quirúrgicas y de trasplante hepático y renal que se realizan en dicha institución.

Asimismo, agregaron que una persona puede donar 450 mililitros de sangre, lo que permite salvar hasta tres vidas, Los requisitos son ser mayor de edad, presentar su DNI y pesar más de 50 kilos.

Objetivos y campaña

La iniciativa solidaria del INSN San Borja denominada 'Aliados por un sueño' tiene como propósito de recolectar el mayor número de unidades de sangre de donantes, acto de generosidad, que contribuye notablemente a salvar las vidas de niños y adolescentes con diagnóstico de leucemia y otras enfermedades hematológicas.

El INSN mencionó que la campaña de donación de sangre y plaquetas promueve la participación comunitaria, articulando con más de 60 instituciones públicas y privadas, entidades educativas, municipalidades, organizaciones sociales y más de 70 personalidades.