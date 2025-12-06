¿Ataque armado contra colectivero en San Borja está relacionado a extorsiones? Esto dijo el ministro del Interior

Las cámaras de seguridad de San Borja captaron el ataque y la huida del sicario. | Fuente: RPP

La mañana del viernes, 5 de diciembre, se registró un violento ataque armado en plena avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja.

Un sicario que se hizo pasar como pasajero interceptó a un colectivero informal y le disparó a sangre fría, tras lo cual huyó raudamente.

El atacante abordó una motocicleta y escapó junto con un cómplice. El sujeto intentó despistar a las autoridades, bajando del vehículo a las pocas cuadras, para cambiarse de ropa. Luego, tomó un bus de transporte público para alejarse del punto.

Sin embargo, el antisocial no contaba con que todos sus movimientos estaban siendo monitoreados por las cámaras de seguridad de San Borja, por lo que pudo ser intervenido por las autoridades.



¿Cuál fue el móvil de este crimen?

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, llegó al Centro de Monitoreo y Vigilancia de San Borja, que permitió la captura del sospechoso.

En diálogo con la prensa, el ministro destacó la implementación de este sistema de vigilancia, que -dijo- cuenta con más de 300 cámaras, lo que permitió seguir el desplazamiento del sicario hasta su detención.

Al ser consultado por el móvil del crimen, el alto funcionario aclaró que todo se encuentra en investigación, pero adelantó una primera hipótesis.

“La hipótesis que estamos manejando es un ajuste de cuentas, al parecer por cierta rivalidad familiar; pero queremos determinarlo. No queremos adelantarnos, queremos que esto se esclarezca”, manifestó.

“Ya está todo el equipo de investigación, el coronel (Víctor) Revoredo se está haciendo cargo de las investigaciones. No queremos adelantarnos a las investigaciones, determinaremos cuáles han sido los motivos de este ataque”, añadió.

