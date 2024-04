Peruanos con pasajes a México hacen fila en embajada en Lima tras anuncio de pedido de visa

Lima Peruanos forman largas filas en embajada de México tras anuncio de pedido de visa

Los ciudadanos peruanos que viajarán a México llegaron a la embajada de ese país, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para intentar conseguir la visa, ante el requisito impuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Un equipo de RPP llegó a la embajada de México en Perú, ubicada en la venida Jorge Basadre, en el distrito limeño de San Isidro, donde este lunes se registran largas colas de ciudadanos peruanos que tienen programado viajar a México y necesitan obtener la visa requerida por las autoridades mexicanas.

Como se anunció, a partir del 20 de abril de 2024, los peruanos necesitarán de visa para ingresar a México con fines de turismo y negocios. Las autoridades mexicanas dispusieron que esta medida será temporal y se llevará a cabo con algunas excepciones.

Los connacionales que se han acudido esta mañana en la embajada mexicana manifestaron su malestar por la medida aplicada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, señalaron que la página web colapsó para poder obtener una cita para realizar el trámite de la visa.

“El día sábado la embajada bota un comunicado que todo peruano que viaje a partir del 20 de abril tiene que sacar visa. […] Yo viajo el 24 por turismo, es la tercera vez que voy a México. La web está colapsada. No se puede entrar, se pierde”, declaró Dante, quien tiene programado viajar a México, a RPP.

Otra ciudadana, que viajará en junio a México por turismo, manifestó que la no había personal en la bajada que le brinde información sobre la obtención de la visa y que la web estaba colapsada.

“He venido a que me den informes, qué puedo hacer, porque yo saqué mi pasaporte y ahora piden visa. No hay ningún personal que nos pueda dar informe. No es justo. La web está saturada. No sé a dónde vamos a ir para que nos informen bien. Quiero saber para yo poder regularizar mis documentos. Yo digo que no deben ser tan drástico para el turismo, que uno va una semana o quince días. Se debe dar una salida más rápida para no estar en este problema”, dijo en RPP.

Peruanos forman largas filas en embajada de México tras anuncio de pedido de visa | Fuente: RPP

Viajeros reclaman problemas para obetner citas

En los exteriores de la embajada de México en Perú se ha publicado una serie de códigos QR que llevan a un espacio virtual para conseguir diversos tipos de visas: para hacer turismo, para familiares de residentes temporales, para residencia temporal para familiares de mexicanos, entre otras.

Los ciudadanos viajarán por turismo a México indicaron en RPP que tienen dificultad para ingresar a la web de la embajada mexicana en Perú, por lo que piden que les brinden la información necesaria para cumplir con la norma que rige desde el 20 de abril.