Agencias de turismo sobre visado obligatorio para mexicanos: “Hoy más que nunca necesitamos" visitantes de otros países

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT), cuestionó la postura del Gobierno de solicitar visa a los ciudadanos mexicanos que desean visitar el país en reciprocidad a una medida similar dictada por la administración de Andrés López Obrador.

“La respuesta no me parece la adecuada, porque el Perú es uno de los únicos países de la región que no ha superado lo que es el número de turistas de pandemia y exigir visa para los mexicanos es un impedimento”, indicó en la Rotativa del Aire de RPP.

A ello agregó que el Gobierno debió analizar mejor la situación y “poner un poco de criterio” y “ver en qué situación estamos” porque “hoy más que nunca necesitamos el turismo de todos los países”.

“No debemos de aplicar la reciprocidad”, afirmó y detalló que México está solicitando visa a los peruanos por la cantidad de inmigrantes que estaban usando a ese país como un puente hacia los Estados Unidos.

“Estaban devolviendo a muchos inmigrantes, personas que viajaban diciendo que iban de vacaciones y finalmente no tenían cómo probarlo, entonces México decidió, como 10 años atrás, volver a colocar la visa para los peruanos”, acotó.

Asimismo, consideró esta medida como contradictoria por parte del Ejecutivo dado que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza se refirió que una de las metas del Gobierno es la de impulsar el turismo receptivo.

“Nuestro país viene enfrentando muchos problemas que impide la recuperación como las crisis sociales, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el dengue, para que poner más”, señaló.

Cancillería oficializó la obligatoriedad de visa para mexicanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó mediante un Decreto Supremo la obligatoriedad de visa para ciudadanos mexicanos que deseen ingresar a Perú.

La medida, que lleva las firmas del canciller Javier González-Olaechea Franco y de la mandataria Dina Boluarte, entrará en vigencia 15 días después de su publicación en el diario oficial El Peruano.

"La presidenta de la República decreta (...) suspender la exención de visa de turismo y negocios a los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos, portadores de pasaporte ordinario", se puede leer en el decreto.

"A partir de la entrada en vigor del presente Decreto Supremo que suspende la exención de visa de turismo y negocio a los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos portadores de pasaporte ordinario, estos últimos deben tramitar la respectiva visa ante la Oficina Consular del Perú en el exterior que corresponda, para cuya procedencia deben tener en cuenta las disposiciones legales vigentes en la materia", continúa.

El decreto también establece que "el plazo máximo" de estadía en el Perú de los ciudadanos mexicanos con visa "será de hasta ciento ochenta (180) días calendario, sea como visita continua o varias visitas consecutivas, durante el plazo de un año".