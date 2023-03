El Minsa deberá distribuir la pastilla del día siguiente en todo el país | Fuente: Andina

Eliana Revollar, defensora del Pueblo, calificó como una medida trascendental el fallo del TC para permitir la entrega gratuita de la píldora del día siguiente. La funcionaria sostuvo que permitirá a las mujeres víctimas de violación sexual evitar un embarazo no deseado.

"Se dieron más de 50 mil casos de embarazos no deseados o de víctimas de violación sexual. Hay embarazos de niñas de 14 años, los cuales en el 100 % son violencia; entonces el dar la posibilidad del uso de la píldora del día siguiente, que ya se da en los niveles socioeconómicos altos, hacer universal esto, permitirá que esas niñas y mujeres que tengan un embarazo no deseado tengan una decisión oportuna y no nazcan hijos consecuencia de la violación, esto es trascendente en el TC. Esto es excepcional, de emergencia, que no se toma a cada rato", sostuvo en el programa "Todo Se Sabe" de RPP.

Revollar dijo además que la sentencia del Tribunal Constitucional abarca más que solo el tema de la píldora del día siguiente. En ese sentido, recalcó que desde el Estado debe continuar el impulso de programas de prevención.

"La salud mental también debe ser parte de una política nacional mucho más sólida y consistente. Cuando tratas la prevención en realidad de lo que tienes que preocuparte es de que haya un respeto, tolerancia y el respeto tiene que ver con los límites y desde pequeños hay que enseñarles que su cuerpo no se toca", explicó Revollar.

Entrega gratuita

El Tribunal Constitucional (TC) dispuso este jueves que el Ministerio de Salud entregue gratuitamente, en sus centros de atención, el anticonceptivo oral de emergencia o más conocido como la ‘píldora del día siguiente’. Esta entrega debe hacerse previa información correspondiente y para ser utilizada en situaciones de carácter excepcional.

El TC también establece en su fallo que el Ministerio de Salud debe desarrollar la distribución nacional gratuita del anticonceptivo oral de emergencia como parte de la política pública de planificación familiar. Además, se señala que tanto la Organización Mundial de la Salud, la FDA y el propio Minsa han reconocido que no es abortivo, así que no hay razón objetiva ni razón para evitar que la ciudadanía acceda a este.