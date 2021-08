Plaza Norte: personas denuncian que les han cambiado lugar de vacunación [VIDEO]

Este es el panorama en el vacunatorio de Plaza Norte. | Fuente: RPP

Varias personas denunciaron que han llegado al centro de vacunación instalado en Plaza Norte, en Independencia, para recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19; pero les han dicho que deben acudir al Real Felipe, en el Callao.

“Vengo por segunda dosis y me dicen que van a informar. (...) Me dicen que me toca en Real Felipe”, comentó a RPP Noticias una mujer, que llegó a hacer cola desde las seis de la mañana.

Al igual que esta mujer, otras personas señalaron a nuestra reportera este problema.

Ellos pidieron a las autoridades más claridad en la información, ya que ellos aseguraron haber recibido su primera dosis en este centro de vacunación, por lo que no entienden el repentino cambio.

Vienen por primeras dosis

A este vacunatorio también llegaron varias personas con la intención de recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, pese a que el Gobierno anunció que esta semana solo se iba a administrar segundas dosis.

Si bien algunos reconocieron que no tenían conocimiento del anuncio del Ministerio de Salud (Minsa), otros señalaron que estaban programados en el padrón de Pongo el Hombro, un problema de actualización que ya ha sido reportado durante la semana.



