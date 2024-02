Policías demoraron en atender denuncia de adolescente desaparecida en SJM, afirman padres de la menor

Lima Padres de adolescente desaparecida en SJM denuncian inacción policial en la comisaría

Lucero Liliana Quispe Pozadas está desaparecida desde el martes pasado. | Fuente: Difusión

Los padres de la adolescente Lucero Liliana Quispe Pozadas (13), desaparecida el pasado 30 de enero en San Juan de Miraflores (SJM), aseguraron que hubo una insólita inacción policial en la Comisaría Pamplona I, cuando acudieron a denunciar el caso.

A través de RPP, los señores indicaron que en la dependencia policial no tomaron con celeridad su denuncia, al punto de hacerlos volver porque no estaba presente el suboficial que los atendió inicialmente.

“Ayer regresé de vuelta y el suboficial que me ha atendido no estaba de turno y me han dicho ‘Venga mañana’. (...) Ayer no me han atendido”, manifestó Percy Quispe, padre de la menor.

Según su denuncia, en la comisaría también le dijeron que las fotos conseguidas del sospechoso debían enviarlas en un USB y no vía WhatsApp, lo que también complicó el avance de las pesquisas.



“Cartas en el asunto”

Un equipo de RPP conversó con el general PNP Enrique Hugo Felipe, jefe de la Región Policial Lima, quien aseguró que se tomarán “cartas en el asunto”, ya que -sostuvo- hay protocolos a seguir en estos casos.

“Recién tomo conocimiento (del caso). Los procedimientos no son así, se aceptan las denuncian inmediatamente”, respondió el alto mando a nuestra periodista.

“Los protocolos y procedimientos están dados, voy a tomar cartas en el asunto para pedir información inmediata respecto a ello, para establecer lo que corresponda”, añadió.