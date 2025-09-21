Últimas Noticias
Cusco: Pobladores de Anta realizarán paro de 48 horas contra el INEI por su trabajo en el Censo Nacional

Cusco: Pobladores de Anta realizan paro de 48 horas contra trabajo del INEI
Cusco: Pobladores de Anta realizan paro de 48 horas contra trabajo del INEI
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La población tomó esta medida porque cuestionan que la entidad aplicara el censo sin respetar los límites territoriales de Anta y la Convención.

Cusco
00:00 · 01:49

Dirigentes sociales y pobladores de la provincia de Anta, en la región Cusco, anunciaron que acatarán un paro de 48 horas contra el INEI en rechazo al Censo Nacional 2025.

Esta medida se dará los días lunes 22 y martes 23 de septiembre. La población tomó esta medida porque cuestionan que la entidad aplicara el censo sin respetar los límites territoriales de Anta y la Convención debido a una controversia sobre la ubicación del sitio arqueológico de Choquequirao. 

Para ellos, el INEI debería abstenerse de realizar consultas sobre el territorio en zonas de conflicto que aún no definen sus límites.  

La Gerencia Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía de Cusco, tras conocer este anunciado paro, recomendó a los operadores turísticos evitar exponer a los visitantes que quieran realizar actividades en la Laguna de Humantay, el acceso vía trekking por el Nevado de Salcantay a Machupicchu, entre otros que se ubiquen en la provincia de Anta. 

Por su parte, el INEI emitió un comunicado para señalar que el Censo Nacional 2025 tienen únicamente fines estadísticos y de uso institucional, por lo que en ningún caso generan efectos de carácter demarcatorio.

"En consecuencia, cualquier exigencia para que el INEI declare zonas neutrales o de controversia carece de sustento legal y no forma parte de sus competencias, que son exclusivamente estadísticas. El proceso censal en el distrito de Mollepata, provincia de Anta, se encuentra en riesgo debido a que algunas organizaciones sociales pretenden que el INEI atienda demandas de naturaleza demarcatoria, lo cual excede sus atribuciones", se lee en el pronunciamiento.

