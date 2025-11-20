Últimas Noticias
¿Por qué Lima amaneció con una intensa llovizna y sensación de frío en plena primavera? Esto dijo el Senamhi

Varias calles de Lima amanecieron mojadas debido a la intensa llovizna que cayó durante la madrugada.
Varias calles de Lima amanecieron mojadas debido a la intensa llovizna que cayó durante la madrugada. | Fuente: RPP / Ego Agurto
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Una copiosa garúa cayó desde la madrugada en diversos distritos de Lima, lo que provocó que las calles amanezcan mojadas.

La ciudad de Lima amaneció este jueves, 20 de noviembre, con una intensa llovizna, alta humedad y sensación de frío; condiciones ajenas a la estación de primavera en la que nos encontramos.

Un equipo de RPP recorrió esta mañana diversos distritos de la capital, constatando que las calles están mojadas debido a la copiosa garúa que ha caído durante la madrugada.

Ante esta situación, se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones a desplazarse con cuidado, a fin de evitar accidentes.

¿A qué se deben estas inusuales condiciones climáticas en plena primavera? A través de su cuenta en X, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se pronunció al respecto.

Según el organismo, la llovizna, sensación de frío y humedad “fueron favorecidas por las condiciones frías del mar y el ingreso de vientos del sur, afectando principalmente a los distritos de Lima Metropolitana”.

“Las estaciones meteorológicas que registraron los mayores acumulados por llovizna hasta el momento son Jesús María (0.3 mm) y Villa María de Triunfo (0.4 mm)”, detalló el ente estatal.

El Senamhi estimó que estas condiciones disminuirán en las primeras horas de la mañana, “para pasar a cielo nublado parcial en distritos cercanos al mar”.

Alerta naranja en Lima y más regiones

Cabe mencionar que actualmente el Senamhi tiene activa una alerta naranja para la sierra de Lima y otras regiones del país, por descenso de temperatura nocturna “de moderada a fuerte intensidad”.

El organismo advirtió que el intenso frío -que en algunas zonas alcanzará los 14 grados bajo cero- estará acompañado de ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 km/h.

La alerta naranja estará activa hasta el jueves, 20 de noviembre, y abarca los departamentos ÁncashApurímacArequipaAyacuchoCuscoHuancavelicaHuánucoJunínLimaMoqueguaPascoPuno y Tacna.

