Pro Turismo sobre muerte de hincha brasileño en un Mirabus: "Exigimos a la Fiscalía que genere la denuncia contra los responsables"

Pro Turismo señaló que esta unidad de dos pisos que hacía recorridos por Miraflores y Barranco no contaba con las condiciones mínimas de seguridad.

Tito Alegría, presidente de Pro Turismo, aseguró este viernes que el bus turístico de dos pisos, en el cual falleció un hincha brasileño esta tarde durante un recorrido entre Miraflores y Barranco, no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. Por ello, exigió a la Fiscalía iniciar las acciones correspondientes.

"Este es un bus ilegal. Esta empresa está cometiendo un delito y desde Pro Turismo, desde todos los que representamos un turismo formal, exigimos al Ministerio Público que de inmediato genere la denuncia penal contra los responsables de esta muerte y contra los funcionarios que no han fiscalizado estas unidades como debería haberse hecho", afirmó en el programa La rotativa del aire - noche, de RPP.

Alegría manifestó que el bus involucrado en el accidente del ciudadano extranjero "es gemelo" de la unidad similar que en el 2019 ocasionó la muerte de un turista canadiense.

"Es la misma empresa Sol Bus. La misma empresa Mirabus, de un señor llamado Edgar Reaños, que no sabemos bajo qué condiciones logra que estos buses sigan operando porque el que habla y muchos empresarios formales, luego de la tragedia del cerro San Cristóbal en el 2017, iniciamos una mesa técnica con el Mincetur para establecer las condiciones mínimas de seguridad para los buses de dos pisos panorámicos", añadió.

Palmeiras se pronuncia

El club Palmeiras emitió un mensaje en sus redes sociales para expresar sus condolencias y solidaridad a los familiares de Caue Brunelli Dezotti, quien había venido desde Brasil a fin de estar presente en la final de la Copa Libertadores.

Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. "Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", se lee en el comunicado.

Por su parte, la Clínica Maison de Santé, a donde llegó el cuerpo sin vida del extranjero, informó que el hombre era un médico urólogo y que murió por un trauma craneoencefálico severo.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025