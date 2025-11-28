Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pro Turismo sobre muerte de hincha brasileño en un Mirabus: "Exigimos a la Fiscalía que genere la denuncia contra los responsables"

La Policía Nacional confirmó el deceso del hincha que vino a Lima para ver el partido de Palmeiras.
La Policía Nacional confirmó el deceso del hincha que vino a Lima para ver el partido de Palmeiras. | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Pro Turismo señaló que esta unidad de dos pisos que hacía recorridos por Miraflores y Barranco no contaba con las condiciones mínimas de seguridad.

Lima
00:00 · 05:43

Tito Alegría, presidente de Pro Turismo, aseguró este viernes que el bus turístico de dos pisos, en el cual falleció un hincha brasileño esta tarde durante un recorrido entre Miraflores y Barranco, no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. Por ello, exigió a la Fiscalía iniciar las acciones correspondientes. 

"Este es un bus ilegal. Esta empresa está cometiendo un delito y desde Pro Turismo, desde todos los que representamos un turismo formal, exigimos al Ministerio Público que de inmediato genere la denuncia penal contra los responsables de esta muerte y contra los funcionarios que no han fiscalizado estas unidades como debería haberse hecho", afirmó en el programa La rotativa del aire - noche, de RPP.

Alegría manifestó que el bus involucrado en el accidente del ciudadano extranjero "es gemelo" de la unidad similar que en el 2019 ocasionó la muerte de un turista canadiense. 

"Es la misma empresa Sol Bus. La misma empresa Mirabus, de un señor llamado Edgar Reaños, que no sabemos bajo qué condiciones logra que estos buses sigan operando porque el que habla y muchos empresarios formales, luego de la tragedia del cerro San Cristóbal en el 2017, iniciamos una mesa técnica con el Mincetur para establecer las condiciones mínimas de seguridad para los buses de dos pisos panorámicos", añadió.

Palmeiras se pronuncia

El club Palmeiras emitió un mensaje en sus redes sociales para expresar sus condolencias y solidaridad a los familiares de Caue Brunelli Dezotti, quien había venido desde Brasil a fin de estar presente en la final de la Copa Libertadores. 

Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. "Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", se lee en el comunicado.

Por su parte, la Clínica Maison de Santé, a donde llegó el cuerpo sin vida del extranjero, informó que el hombre era un médico urólogo y que murió por un trauma craneoencefálico severo.

Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Turismo Fiscalía Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA