Problemas en vacunatorio de la Universidad César Vallejo en San Juan de Lurigancho antes que finalice el Vacunafest. | Fuente: RPP

Ciudadanos que buscaban vacunarse contra la COVID-19 señalaron este domingo que se registraron problemas y largas filas en los centros de vacunación de San Juan de Lurigancho y Carabayllo.



Cierran local antes de la hora

En San Juan de Lurigancho al menos 200 personas reclamaron por su inmunización en el vacunatorio de la Universidad César Vallejo luego que se cerraron las puertas del local antes de la hora señalada como parte del Vacunafest.



"Estaba esperando por cuatro horas y ya faltaban cuatro personas por entrar y a las 6:33 pm cerraron las puertas y no me he podido vacunar (...) no nos han dicho nada, simplemente metieron sus cosas sin información alguna", sostuvo Pamela Leyva a RPP.

María Fernandez Bautista afirmó que estuvo esperando por tres horas para ser vacunada y cuando faltaban 10 personas para poder ingresar al local les cerraron la puerta.



"He venido acompañando a mi nieto porque ha llegado de provincia y no conoce. He venido hasta la misma puerta preguntando si pueden vacunar a mi nieto y me han dicho que no", indicó.



Ciudadanos que hacían fila en el vacunatorio de la Universidad César Vallejo lamentaron que les cerraron la puerta sin ninguna información. | Fuente: RPP

Lentitud y largas filas



De otro lado, en el vacunatorio del Estadio Lolo Fernández en Carabayllo, los ciudadanos expresaron su malestar por la lentitud en el ingreso al local. Este hecho generó una doble fila por varias cuadras de personas que buscaban recibir una dosis contra la COVID-19.



Carmen de Souza Ferreira indicó a RPP que llegó este domingo por la mañana acompañando a su hijo y después de ocho horas pudo ser atendido.

"La atención ha sido pésima, hemos hecho una cola desde las 10:30 de la mañana y acabamos de salir hace un ratito, ¿por qué? porque lamentablemente hay una persona vacunando la primera dosis y una persona vacunando la segunda dosis. Las colas eran una culebras como de siete cuadras, entraba y regresaba por el mismo sitio", precisó.

