Prohibición dos pasajeros en una moto no dio resultados en la criminalidad en otros países, dice experto

El gerente General de la Asociación Automotriz del Perú (APP), Jaime Graña, rechazó el anuncio del MTC de un eventual decreto supremo para que una motocicleta no operen con más de un conductor en los distritos declarados en estado de emergencia.

El gerente General de la Asociación Automotriz del Perú (APP), Jaime Graña, señaló que la propuesta del Gobierno de prohibir la circulación de motocicletas con dos pasajeros no ha tenido efectos en otros países en la disminución de la criminalidad.

En Ampliación de Noticias, rechazó el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de un eventual decreto supremo para que una motocicleta no operen con más de un conductor en los distritos declarados en estado de emergencia.

"Desafortunadamente, lo que podemos decir al respecto es que este tipo de medidas, que se han utilizado ya en otros países como Colombia, no han tenido efectos. Por ejemplo, hay un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle de Colombia, hecho también con el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y también el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (...) este estudio vio el impacto en cada una de las ciudades donde se tomaron medidas de este tipo. La conclusión es: no ha sido efectivo, no hubo una disminución de la criminalidad", dijo.

Jaime Graña recordó que el problema que se vio en Colombia cuando se aplicó la prohibición del traslado de dos personas en una motocicleta por zonas fue que "el crimen se mueve a otra zona".

"Entendemos que a circunstancias extremas puede haber medidas también extremas, pero no debe haber una decisión incorrecta, que pasemos una factura a la población -estamos hablando de millones de consumidores y usuarios de motocicletas- y que no tenga esto ningún efecto en el crimen", expresó.

"El foco debe estar en fiscalización"

El representante de la Asociación Automotriz del Perú sostuvo que, en vez de aplicar esta medida extrema, se debería dotar a la Policía Nacional de recursos para una adecuada fiscalización, como ocurrió en Colombia.

"Por ejemplo, hoy día portar un arma sin licencia está penado. Sin embargo, no hay fiscalización porque si hiciéramos fiscalización y encontraríamos a esas personas en motocicletas con un arma, podríamos ponerlos presos o podríamos hasta deportarlos. Eso no está pasando. Entonces el foco debe estar en fiscalización. Muy probablemente se necesita un nivel de inteligencia mucho más profundo, habría que ver qué tipo de convenio tenemos con algún país que tenga las capacidades", expresó.

Con relación a las ordenanzas municipales que ya restringen el tránsito de motocicletas con dos personas, Jaime Graña argumentó que son "inconstitucionales". Afirmó que estos gobiernos locales no tienen las facultades para prohibir un derecho fundamental como es el de libre tránsito.