Protestas en Lima: madre de familia relata que humo ingresa al hospital Almenara y afecta a niños

Policías y manifestantes se enfrentan con piedras y bombas lacrimógenas en medio del hospital Guillermo Almenara | Fuente: RPP Noticias

Policías y un grupo de manifestantes se enfrentaron este viernes en los alrededores del hospital Guillermo Almenara, ubicado en la avenida Miguel Grau en el Cercado de Lima. Lo sucedido ha causado un fuerte impacto entre los pacientes que se encuentran allí.

Los sujetos llegaron hasta esta zona para continuar su ataque con piedras y botellas a los policías. Las fuerzas del orden respondieron con el lanzamiento de las bombas lacrimógenas para dispersar a los protestantes.

Una madre de familia, llamada Ángela, se comunicó con el rotafono de RPP para informar sobre las consecuencias que el gas estaba provocando dentro del nosocomio.

"Pido por favor una protestas pacífica. Aquí está entrando el humo en el área de oncología pediátrica. Recuerde que son niños luchando contra el cáncer y que están en sala de UCI. ¿Cómo es posible que estas personas no piensen en los pequeños? son solo niños luchando su propia batalla. Por favor les suplico que dejen de hacer esto y no pasen por la avenida Grau", señaló.

La señora precisó que hay 20 niños afectados tras lo sucedido y por ello reiteró su pedido de que haya un alto a los enfrentamientos.



"Nosotros no tenemos ventanas abiertas, solo tenemos una puerta. Ellos no pueden tener mucho acceso al aire ya que son niños oncológicos porque están pasando por neutropenia. Nosotros no tenemos ventilación", indicó Ángela.