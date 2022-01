La prueba será tomada a las personas que presentan algún síntoma relacionado a la COVID-19 o con sospecha de contagio. | Fuente: Andina

EsSalud informó que cuenta con 17 centros en Lima Metropolitana para realizar pruebas de descarte de la COVID-19 a la población asegurada que presenta síntomas sospechosos de la enfermedad.

Dichos centros se ubican en IPRESS Rímac, CAP San Juan de Miraflores, Polideportivo San Carlos de San Juan de Lurigancho, Preventorio San Miguel, Parque Habich y Playa Miller, ambos ubicados en Jesús María; Hospital Voto Bernales, en Santa Anita; y Parque Las Virreinas, en Lurín.

También se toman las pruebas antígenas en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo de Chorrillos, Polideportivo Rosa Toro de San Borja, Centro Cívico Municipal de Comas, Alameda Próceres en Santiago de Surco y Agencia Municipal de Villa María del Triunfo.

Otros puntos son Hospital Uldarico Rocca y Villa Panamericana, ambos ubicados en Villa El Salvador, CAP María Donrose en Ventanilla y Hospital y CAP Luis Negreiros en el Callao.

Atención con cita

La atención es previa cita llamando a la línea 107 de EsSalud que atiende de lunes a domingo, las 24 horas del día.

La prueba será tomada a las personas que presentan algún síntoma relacionado a la COVID-19, con sospecha de contagio o haber estado en contacto con una persona infectada.

EsSalud exhortó a la población a tomar en cuenta estos puntos de descarte y no acudir a los hospitales que no están habilitados a fin de no generar aglomeraciones y por consiguiente riesgo de contagio del coronavirus.

Cabe mencionar que, para identificar el lugar más cercano en el que puedes sacarte una prueba molecular gratis, el Ministerio de Salud ha creado la siguiente herramienta web: Puntos Covid, donde la población puede conocer los centros de Lima Metropolitana y el Callao.

