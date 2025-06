Esposo de mujer desaparecida tras colapso del puente Chancay tiene esperanza de encontrar su cuerpo: "Voy a quedarme acá"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricia Liberto Salcedo es la única pasajera de la tragedia en el puente Chancay que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. | Fuente: RPP

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, señaló que hoy iniciará la demolición del puente Chancay, luego que la infraestructura colapsara el pasado 14 de febrero, provocando la muerte de dos personas tras la caída de un bus de la empresa Cruz del Norte.

Tras el anuncio, Isaac Trujillo, esposo de Patricia Liberto Salcedo, la única pasajera que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida, llegó hasta las inmediaciones del puente con la esperanza de encontrar el cuerpo de su pareja.

En diálogo con RPP, Trujillo manifestó que llegó al lugar para intentar conversar con el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval; sin embargo, no lo encontró.

Asimismo, indicó que las autoridades le han manifestado que una de las hipótesis que manejan sobre el paradero del cuerpo de su esposa es que este se encuentre “debajo del puente”.

“Las autoridades supuestamente dicen que de repente cayó al río, se lo llevó el mar, pero no hay cuerpo hasta el día de hoy. [Otra hipótesis] es que del bus cayó y parece que, en su delirio, se golpeó la cabeza, puede ser que haya perdido el equilibrio, llegó a caer y esté debajo del puente hasta el día de hoy”, señaló.

Permanecerá en el lugar hasta obtener una respuesta

Isaac Trujillo también indicó que no se moverá del lugar hasta que las autoridades le brinden una respuesta confirmando o descartando que el cuerpo de su esposa se encuentre debajo del puente.

“Voy a quedarme acá hasta que me den una respuesta. De repente, entre sacando los escombros, llega a estar el cuerpo ahí. Tienen que sacar de una forma, como decir, no tan brusca. De repente puede estar el cuerpo enganchado ahí debajo. Nosotros queremos también ya descartar ese problema porque hasta el día de hoy no encontramos el cuerpo. Eso pedimos al ministro y toda la maquinaria que va a trabajar”, concluyó.