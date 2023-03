El alcalde de Punta Hermosa, el último sábado, pidió la evacuación a "lugares altos" por un huaico que no ocurrió | Fuente: Composición RPP

Guillermo Fernández, alcalde de Punta Hermosa, distrito ubicado en Lima, explicó las motivaciones del comunicado que emitió su gestión municipal, el último sábado, en el que hizo un llamado a los habitantes de dicho distrito a "evacuar de emergencia" ante un supuesto "huaico de grandes proporciones" que, felizmente, no ocurrió.

Cabe resaltar que tanto el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, como el Senamhi e Indeci descartaron que ocurriera dicha eventualidad.

"El mensaje para la población es de tranquilidad. Se ha hecho una inspección terrestre esta mañana y ahora hemos sobrevolado la zona por 45 minutos, por lo que no hay evidencia de que haya una masa de lodo o agua que pueda afectar a los distritos de Punta Hermosa, San Bartolo y Punta Negra”, dijo el ministro Chávez la mañana del domingo.

Ante ello, en diálogo con RPP Noticias, el burgomaestre indicó que la alerta, que finalmente se descartó, se basó en un video "que se hizo viral" y en información de habitantes de la zona.

"Nosotros recibimos la información no solo de ese video que se hizo viral, que lo recibimos antes de que se hiciera viral, sino de información de habitantes de la parte este del distrito que bajaron a hacer la alerta, indicándonos que había esta laguna que iba a reventar y que se venía una avalancha de una magnitud impresionante", sostuvo.

En ese sentido, indicó que tomó la decisión para salvaguardar las vidas de los vecinos que podrían estar en peligro.

"Si yo tengo una responsabilidad y recibo una información que implica un mínimo de peligro para la vida de las personas, yo tengo que tomar una decisión en ese momento y asumir lo que tenga que hacer. Prefiero pecar por exagerado", señaló.



"La autoridad no tenía la información"

Asimismo, el alcalde sostuvo que pidió información sobre el supuesto huaico a las autoridades competentes, pero que "no la tenían".

"Fue una decisión que había que tomar a las 5pm. o esperar la información oficial a ver qué nos dicen, porque (…) tratábamos de obtener información a través de Indeci y no tenía. Entonces, ¿qué se hace? Se espera sentado la información oficial o se toma una decisión. Yo tomé la decisión y evacuamos (...) Consulté con la autoridad y no tenían la información. Yo he estado con el ministro de Defensa", indicó.

El burgomaestre señaló también que su decisión se tomó al ver el efecto de los dos huaicos previos que habían afectado su jurisdicción.

"La información que yo recibí fue esa. Nosotros como Municipalidad de Punta Hermosa no tenemos acceso a toda la información y estamos involucrados en prepararnos para el siguiente huaico. Hemos recibido, como nunca en la historia, dos huaicos seguidos en dos días seguidos, monstruosos, que han invadido toda la ciudad de barro. En ese estado de preocupación, de miedo de lo que podía pasar, viene esa información, yo estoy metido con las maquinarias y con toda la gente y tengo que tomar una decisión o esperar la información oficial", sostuvo.

Finalmente, el alcalde afirmó que su gestión sí cumplió con hacer los trabajos de prevención y que su comunidad ya está preparada para la llegada de un eventual huaico.

"Nosotros teníamos el cauce del huaico perfectamente descolmatado, lo hicimos en enero (…) esperando un huaico de la magnitud del 2017. Lo que ha venido ahora es mil veces más grande que el primero; y el segundo ha sido mucho mayor", explicó.

"Estamos preparados ahora porque hemos hecho defensas, hemos puesto más de 40 mil sacos de arena en las calles, hemos percibido que el camino que el agua y el barro buscan naturalmente (…) aparte del caudal del huaico de siempre", añadió.