Rafael López Aliaga señaló que la ATU debe priorizar ejecución de líneas 3 y 4 del Metro de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó este domingo que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) debe priorizar la ejecución de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima para brindar una solución a la crisis de transporte público que existe en la capital.

Según indicó, su gestión está impulsando conseguir financiamiento a 40 años para que estos proyectos se realicen a prontitud. Asimismo, cuestionó las demoras en la línea 2 del Metro de Lima, obra que consideró una “tomadura de pelo”.

López Aliaga, en ese sentido, explicó que la mejor forma de sacar proyectos de este tipo es mediante un convenio de Gobierno a Gobierno y reiteró que esa tiene que ser una responsabilidad de la ATU.

“Estoy impulsando conseguir financiamiento a 40 años, por lo menos, para tener la línea 3 y 4. Que la haga la ATU, no me interesa, me interesa que se haga. Pero estoy impulsando conseguir financiamiento a 40 años, por lo menos, para tener la línea 3 y 4. Que la haga la ATU, no me interesa, me interesa que se haga”, sostuvo.

“La línea 2 que es un mamarracho, una estafa al Perú y no funciona, están hace años haciendo tontera y media y no funciona. Para evitar eso hacer un mecanismo distinto que arranque desde el expediente técnico Gobierno a Gobierno con un tema serio”, manifestó.

Competencia del MTC y salida de María Jara de ATU

Aseguró también que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no puede tomar este proyecto, pues es competencia única de la ATU.

“El MTC no puede tomar las líneas 3 y 4 por la misma creación de la ATU, es transporte urbano, a la muni Lima le quitaron transporte urbano y la han dejado con tránsito, pero transporte es competencia de la ATU, nunca va a ser competencia del MTC, mientras esté la ley vigente”, sostuvo.

El burgomaestre también dijo respetar a María Jara, quien recientemente fue retirada del cargo de jefa de la ATU por el Gobierno. Añadió que el tema de su salida debe tratarse por la vía legal para determinar si la ATU es un organismo autónomo.

“Aquí lo que interesa es la institución, que tiene que seguir funcionando, porque elimina un problema que era fatal antes, coordinar Lima y Callao. Lo que quiero es que hagan bien su trabajo”, señaló a RPP Noticias respecto de la nueva gestión dentro de la Autoridad.

El último sábado, el Gobierno de Dina Boluarte removió a María Jara de la presidencia del Consejo Directivo de la ATU, cambio que se da luego de que el Ejecutivo modificara, mediante un decreto supremo, el reglamento de dicha institución.

Con la modificación del Reglamento, el Ejecutivo estableció causales para destituir a los miembros del Consejo Directivo de la ATU, entre ellas “la pérdida de la confianza de la autoridad proponente”.

En su reemplazo, el Gobierno nombró al economista José Aguilar Reátegui como nuevo presidente del Consejo Directivo de la ATU.