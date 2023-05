"El taxi colectivo no debe existir, no podemos regresar a los años 80", afirmó vocero de los gremios de transporte público de Lima y Callao

Lima "El colectivo no debe existir, no podemos regresar a los años 80", afirma vocero de los gremios de transporte público

Este sábado, el Gobierno de Dina Boluarte removió a María Jara de la Presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Esta decisión ha generado diversas opiniones entre los actores implicados. Uno de los primeros en pronunciarse fue David Mujica Castillo, vocero de los gremios de transporte público de Lima y Callao.

En una entrevista concedida para La rotativa del aire - sábado noche de RPP, el representante de los transportistas se mostró a favor de la salida de Jara, pues indicó que no cumplió con ninguna de las promesas que realizó.

"Yo me pregunto, ¿cuatro años que no ha hecho nada y cuatro años de incapacidad deben seguir estando? Le quedaba un año más, pues tenía que irse en junio de 2024. ¿En un año más iba a hacer tantas cosas? Ofreció un plan regulador, no lo hizo. Ofreció un reglamento, tampoco lo aprobó. Ofreció que ya tenía un sistema integrado para diciembre de 2021, tampoco lo cumplió", afirmó.

Al ser consultado sobre el nuevo presidente de la ATU, José Aguilar Reátegui, le pidió que haga una auditoría a la institución para que pueda determinar en qué se ha gastado el presupuesto brindado en los últimos años y que luche contra la informalidad.

"Lo que he podido ver es que es una persona con experiencia en el sector público, pero lo primero que tiene que hacer es realizar una auditoría. Y esto lo digo, porque durante la pandemia y pospandemia se han transferido millones de soles a la ATU. En abril del 2022 se convocó a una expresión de interés para hacer una consultoría por 800 000 soles para que le digan qué tarjeta usar en el pago sin contacto. También tiene que investigarse la compra de mascarillas, tiene que investigarse las compras de protectoras faciales, las compras de bloqueadores solares por más de 193 000 soles. Tiene que haber una auditoria y es lo primero que tiene que hacer la ATU. Y punto dos: tiene que haber una lucha frontal contra la informalidad. Lamentablemente, ya le ganó a la autoridad. Entonces, tiene que ver una sinergia, autoridades, Policía Nacional y otros para erradicar o invitar al informal a que se vuelva formal", afirmó Mujica Castillo.

Empadronamiento de colectiveros

Por último, el representante de los gremios de transporte público aseguró que no tiene problemas en que los colectiveros estén empadronados, pero no se puede avalar su presencia. Además, indicó que estos existen por la incompetencia de la autoridad.

"El colectivo ha existido por incompetencia de la autoridad. Cuando se retiran rutas para el paso de los corredores, los cuales están mal diseñados y no sirven para toda la población, esa falta de servicio lo cubre la informalidad. Pero, hay que ser claros, debemos ir de la microtransportación a la macrotransportación. Yo represento empresas de transporte público que han hecho inversión en buses y, definitivamente, el colectivo no debe existir. Hay que ser claros, no podemos regresar a los años 80", indicó en un inicio.

"Que estén empadronados (colectiveros), pero no se puede avalar ni compartir ruta, porque el colectivo termina siendo un servicio de transporte público en micro. El taxi tiene su regulación. Es más, esos que hacen colectivo tienen autorización para hacer taxi y, definitivamente, trabajan en ambos lados.