Reclamos en vacunatorios: personas fueron programadas para recibir primeras dosis pese a anuncio del Gobierno

Varias personas expresaron su malestar por no poder vacunarse este martes contra la COVID-19, pese a haber sido programadas para recibir sus primeras dosis.

Un equipo de RPP Noticias llegó al centro de vacunación de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en San Luis, donde varias personas se quejaron en la puerta por no poder inmunizarse, pese a aparecer en el padrón de Pongo el Hombro.

“Mi esposo se iba a vacunar. Pidió permiso al trabajo, porque está en el internet, que tiene que venir de 10 a.m. a 11 a.m., pero dicen que para primera dosis no hay vacuna”, manifestó una señora.

Según contó una persona, por más que insistieron y mostraron el padrón de vacunación donde figuraban sus nombres, no se les atendió. Lo único que consiguieron fue que les dieran un número telefónico para -aseguraron- llamar el fin de semana para averiguar cuándo pueden ir.

“Estoy de las des 7:30 a.m. No nos han dejado vacunarnos. He entrado a la fuerza y, si no reclamo, nadie reclama. Nos han dado este papelito con un número”, contó un señor.

“El doctor nos dice que lo llamemos el sábado para ver qué día nos van a vacunar. Yo estoy programado para el día de hoy”, añadió.

Semana sin primeras dosis

Como se recuerda, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que esta semana solo se vacunarán a las personas que acudan a recibir su segunda dosis, debido a que ha habido al éxito de la pasada Vacunatón y a una demora en el arribo de nuevos lotes de Sinopharm.

Nuestra reportera informó que un contingente policial llegó a la Videna para poder orden, ante la insistencia de las personas que pedían ser vacunadas este martes.

Ellos pidieron a las autoridades del Minsa actualizar el padrón del portal Pongo el Hombro, a fin de que figure exactamente cuándo deben acudir a vacunarse, a fin de no estar en la incertidumbre de no conocer la fecha.



