Rectora de la UNMSM: Corresponde a la ONPE decidir si se suspende la elección de autoridades ante protestas

Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), indicó la noche de este jueves que corresponde a la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) decidir si es que se suspenden las elecciones de autoridades en dicha casa de estudios, pero que para ella no amerita que se adopte dicha medida. Esto luego de una protesta por parte de alumnos, que luego protagonizaron un enfrentamiento con desconocidos dentro de la ciudad universitaria.

En declaraciones a Así somos de RPP, la rectora de la UNMSM indicó que ONPE, en coordinación con el Comité Electoral, quienes deberá definir si es que se suspende el proceso programado para este viernes. Sin embargo, dejó claro que a su criterio no se debería adoptar esta medida, pues la protesta no comprende a la totalidad de los alumnos.

“No puedo decir si se suspende o no porque es el Comité Electoral, en coordinación con ONPE que tiene que tomar esa decisión. Hay alumnos que quieren que se lleva a cabo el proceso electoral, hay otro grupo que no quiere que se lleva a cabo, ¿cómo los entiendo a ambos?”, indicó.

“Esta es una gresca que realmente no amerita y lo que no se entiende es por qué, si al final yo tengo que cumplir con el debido proceso, por qué es que se ponen a pelear, por qué se toma la universidad como si fuera cualquier cosa. No hay respeto, no hay nada, entonces tampoco es así, porque la democracia tiene que respetarse”, agregó.

Convocatoria a Consejo Universitario

Asimismo, la rectora de la UNMSM indicó que ya ha oficiado a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la Defensoría, a la Contraloría y a la Policía sobre esta situación, aunque precisó que no realizó el pedido a la Policía para que ingrese a la ciudad universitaria para evitar cuestionamientos.

Precisó también que quienes sí pueden ingresar son los miembros de la Fiscalía.

Dijo también que ha convocado a un Consejo Universitario compuesto por decanos, alumnos, representantes del sindicato de docentes, de trabajadores y los vicerrectores, a fin de que se tome una decisión sobre el proceso electoral.

“Estoy convocando a un consejo extraordinario para mañana a las 8 de la mañana, porque estas cosas se tienen que ver con los 20 decanos. Yo soy la rectora, pero me debo a un Consejo Universitario”, sostuvo.

Protesta y enfrentamientos

Grupos de estudiantes de laUNMSM se movilizaron dentro de la ciudad universitaria este jueves en protesta para que se anular el proceso electoral programado para mañana por presuntas irregularidades.

Mediante comunicados compartidos en redes sociales, los estudiantes en protesta señalan que la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, busca mantenerse en el cargo y para ello se hizo del control del Comité Electoral del Consejo Universitario.

“La rectora tiene el control del Comité Electoral del CU y ha tachado a todas las listas de oposición docente (…) Estas elecciones son una fechada para que Jeri continúe en el poder (…) Jeri no quiere oposición alguna y también ha modificado el estatuto para controlar los gremios estudiantiles”, indicaron.

Precisaron, en ese sentido, que la rectora tiene organizaciones políticas candidatas a la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario con las que buscaría realizar un cogobierno, de ser ratificada en el cargo.

Durante la noche los alumnos protagonizaron un enfrentamiento con desconocidos que llevaban chalecos de seguridad de la UNMSM al interior de la ciudad universitaria.

Imágenes captadas por RPP muestran a un grupo de personas con chaleco de seguridad, junto a otras personas encapuchadas lanzando piedras y palos a un grupo de alumnos cerca de la puerta 3 de la UNMSM, en la avenida Amezaga. Esta gresca se prolongó por algunos minutos, hasta que los alumnos se replegaron a otra área del campus.

Algunos de los alumnos denunciaron que la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, contrató a un grupo de personas para sacarlos por la fuerza. Asimismo, pidieron la ayuda de las autoridades, debido a que hay algunos estudiantes que resultaron heridos.

“La rectora está trayendo matones para golpear a los estudiantes. Están tirando piedras a los manifestantes, gente comprada por la rectora Jeri, seguridades con palos y piedras, golpeando a los manifestantes”, indicó uno de los alumnos que resultó herido en el rostro.