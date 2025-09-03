Últimas Noticias
Renzo Reggiardo asumiría la alcaldía de Lima ante una eventual candidatura de Rafael López Aliaga a la presidencia, dice Norma Yarrow

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La congresista de Renovación Popular expresó además su deseo de ir a una reelección y postular como diputada por Lima. “Tenemos que sentarnos con Rafael [López Aliaga] a ver [su] decisión para conformar la plancha presidencial”, dijo en Prueba de Fuego.

Lima
Renzo Reggiardo asumiría el cargo que deje Rafael López Aliaga si este decide participar en los próximos comicios.
La congresista y secretaria general de Renovación Popular, Norma Yarrow, señaló que ante una eventual renuncia de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026, el teniente alcalde Renzo Reggiardo será quien asuma el cargo de burgomaestre capitalino.

“Tenemos la seguridad de que tenemos un teniente alcalde [Renzo Reggiardo] que va a quedarse en Lima, sumamente capaz, trabajando. A Renzo lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre que aparte tiene mucha empatía, un hombre que conoce la Municipalidad, sabe de gestión pública, ha sido congresista y, sobre todo, creo que representa la continuidad de las obras [que Rafael López Aliaga está dejando]”, afirmó en Prueba de Fuego.  

Asimismo, la parlamentaria de Renovación Popular indicó que, como partido, quieren que el actual alcalde de Lima sea su candidato a la Presidencia; sin embargo, precisó que esta será “una decisión” que deberá tomar el burgomaestre.

“Es una decisión que él va a tomar. A la larga es una decisión de él”, aseveró.  

Cabe destacar que, si el burgomaestre pretende formar parte de los próximos comicios deberá renunciar a su cargo, como máximo, en octubre de este año.

Congresista Norma Yarrow.
“Sí, quiero ir a una reelección”

Al ser consultada sobre quiénes conformarían la plancha presidencial de Renovación Popular, Norma Yarrow indicó que ese es un tema que “todavía no se ha conversado” en el interior del partido.

“Es un tema que va a tener que tocarse antes de octubre. Primero, tenemos que sentarnos con Rafael a ver [su] decisión para conformar estos temas de planchas. Yo creo que son etapas complicadas para todos porque son decisiones difíciles”, expresó.

Asimismo, la congresista expresó su deseo de ir a una reelección y postular como diputada por Lima. “Lo digo con toda la tranquilidad del mundo: sí, quiero ir a una reelección, pero a diputada por Lima”, afirmó.



El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
