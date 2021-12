Merardo Silva Rodríguez desapareció poco después de haber perdido su trabajo. | Fuente: Rotafono

Los familiares de Merardo Silva Rodríguez (62) hicieron un pedido de ayuda para encontrar al hombre, desaparecido en el Rímac hace dos días.

A través del Rotafono, se mostraron muy preocupados, porque el hombre desapareció poco después de haber perdido su trabajo en una pastelería.

Alina Maldonado, esposa del hombre, señaló que hace dos días salió de casa, en la urbanización El Bosque, con destino a su centro de trabajo para solucionar el problema, pero nunca regresó.

“No ha regresado más. Me he comunicado con los señores de la pastelería y me dijeron que no ha regresado, que no lo han visto”, comentó.

“Me preocupa, porque él es diabético y no ha llevado sus medicinas. No sé cómo estará, donde estará. He llamado a todos los familiares y nadie lo ha visto”, añadió.

Intensa búsqueda

La familia ya ha hecho la denuncia por desaparición ante la Policía Nacional, pero los días pasan y hasta ahora no hay información sobre su paradero.

Quienes tengan información sobre el paradero de Merardo Silva Rodríguez, pueden acercarse a la Comisaría PNP Ciudad y Campo del Rímac.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: