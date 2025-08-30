Últimas Noticias
Alarma en el Rímac por incendio que afectó hasta tres viviendas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, que afortunadamente no dejó víctimas mortales, aunque sí cuantiosos daños.

Lima
00:00 · 02:06
Los bomberos lograron controlar las llamas tras más de una hora de labor.
Los bomberos lograron controlar las llamas tras más de una hora de labor. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Un incendio de gran magnitud afectó hasta tres viviendas de la calle Huáscar, en la zona de Huerta Guinea, en el distrito del Rímac.

Más de diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada anoche, al promediar las 8:40 p.m., según consigna la página web de la institución.

Los bomberos laboraron por más de una hora, hasta que finalmente lograron controlar el fuego, confirmó a RPP el comandante Eloy Salazar.

“El incendio ya está controlado, está prácticamente extinguido. Estamos apagando unos pequeños focos que han quedado”, declaró el representante bomberil.

Menores rescatados

Familiares de los damnificados contaron que dos niños estaban jugando en uno de los ambientes afectados, cuando comenzó el incendio. Los menores fueron rescatados y puestos a buen recaudo. 

Según fuentes del Cuerpo de Bomberos, no se han reportado heridos ni víctimas mortales, aunque sí daños en las estructuras incendiadas.

Las causas del incendio serán determinadas por las investigaciones, que se realizarán posteriormente por la Policía Nacional.

Rímac Incendio Cuerpo de Bomberos

