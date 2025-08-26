Alarma en Surco por incendio en condominio: mascota de la familia murió en el siniestro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El incendio causo gran alarma entre los vecinos del Condominio Recoleta. | Fuente: Rotafono

Un incendio consumió un departamento del cuarto piso de un edificio del Condominio Recoleta, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Encalada, en el distrito de Surco.

Hasta siete unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 11:00 p.m. de ayer, lunes; según consigna la página web de la institución.

En diálogo con RPP, el comandante César García, jefe de la Brigada de Lima Sur, informó que la mascota de la familia lamentablemente murió en el siniestro.

“Se trata de un incendio en un departamento de un cuarto piso, dos habitaciones en el interior totalmente prendidas. Había personas, se percataron al momento del incendio. Ellos han salido, lamentablemente la mascota no pudo salir y falleció”, manifestó.



Daños materiales

El vocero bomberil detalló que el fuego consumió totalmente dos ambientes del predio.

“Todo lo que puedas encontrar en un dormitorio (ha sido consumido por las llamas): computadora, teléfonos, cortinas, cama, todo lo que hay”, manifestó.

Las labores de control del incendio se prolongaron hasta la madrugada.

Las causas del fuego serán determinadas, tras las investigaciones que realizará la Policía Nacional.

