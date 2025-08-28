Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fatal caída ocurrió en un edificio de la avenida Manuel González Prada. | Fuente: Rotafono

Tragedia en Comas. Una niña de seis años murió tras caer desde el piso 16 de un edificio del condominio Acacias Villa Residencial, ubicado en la avenida Manuel González Prada.

Una unidad del Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia, reportada ayer, miércoles, al promediar las 6:14 p.m., según consigna la página web de la institución.

Testigos consultados por RPP indicaron que paramédicos, serenos y bomberos auxiliaron a la menor, que fue trasladada de emergencia al Hospital Marino Molina Scippa, donde lamentablemente se certificó su deceso.



La Policía Nacional ya investiga las causas de la fatal caída. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

PNP investiga fatal caída

Al nosocomio, acudieron familiares de la pequeña, para el reconocimiento legal; mientras que la Policía Nacional inició las diligencias en torno a la fatal caída.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar de la tragedia y constató que personal de criminalística estaba realizando las pericias preliminares.

Las causas de la fatal caída serán determinadas con las investigaciones.

