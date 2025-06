Vecinos del Rímac expresan preocupación por casonas tras sismo de 6.1: "Están totalmente abandonadas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuente: RPP

Este domingo, un sismo de magnitud 6.1 sacudió Lima y el Callao. Tras el movimiento telúrico, varias edificaciones de la capital presentaron daños.

Los vecinos de los jirones Trujillo y Chiclayo, en el distrito limeño del Rímac, expresaron su temor ante el riesgo que viven a diario por la precaria situación de las casonas que se encuentran en el lugar.

Un equipo de RPP llegó hasta esta zona del distrito y comprobó que muchos de los inmuebles son de material de adobe. Incluso, se ven las cañas y maderas de ciertas edificaciones. Algunas de ellas presentan grietas debido a su antigüedad.

Una vecina de la zona manifestó que los inmuebles antiguos no reciben mantenimiento y temen que el colapso de alguno de ellos pueda afectar su vivienda aledaña.

“Supuestamente, toda esa zona del centro es patrimonio, pero no hacen nada, no las mantienen, ni absolutamente nada. Si tú vas a ver a jirón Trujillo, que es zona declarada patrimonio, están también totalmente abandonadas. Hay casas así también, que están a punto de caerse. No las mantienen”, señaló.

Caba destacar que, algunas familias aún habitan estas casonas antiguas, pues no tienen a dónde ir.

Un fallecido deja fuerte sismo que sacudió Lima y el Callao

La mañana del domingo, 15 de junio, un fuerte sismo de 6.1, cuyo epicentro fue en el Callao, sacudió el primer puerto y Lima.

En diálogo con RPP, el coronel de la PNP, Ramiro Trauco, jefe de la División Policial Norte II, confirmó que una persona falleció producto del movimiento telúrico. La víctima era un mototaxista, de 36 años, identificado como Jonathan Teófilo Ventura Vega.

El hombre se encontraba esperando a un pasajero en los exteriores de una vivienda ubicada en la calla Las Azaleas, en Independencia, cuando le cayó encima una pared del cuarto nivel de una edificación en construcción.