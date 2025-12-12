Teniente alcaldesa de la MML anuncia que se evaluará cobrar peajes "más asequibles" en la Panamericana

Fabiola Morales aclaró que no hay fecha para efectuar ese cobro, pero que durante la temporada de verano los conductores no harán ningún pago por circular en las vías.

Fabiola Morales, teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima, anunció este viernes que la comuna capitalina evaluará próximamente la posibilidad de cobrar por peaje en las vías que ahora administran en lugar de la concesionaria Rutas de Lima. Sin embargo, aclaró que durante la temporada de verano, los usuarios no harán ningún pago.

"Por ahora no (posibilidad de cobrar peaje), pero lógicamente estamos viendo, más adelante, de cobrar peaje, pero mucho más asequible para el ciudadano. No tengo la fecha (para el inicio de ese pago), no creo que antes de la temporada de verano. En verano habrá peaje libre", afirmó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Morales sostuvo que, en su opinión, Rutas de Lima no brindó un servicio adecuado para el usuario para las altas tarifas que los conductores debían pagar obligatoriamente.

"Estaban cobrando un alto peaje por un servicio verdaderamente deficiente, incluso en estas rutas uno se demoraba muchísimo tiempo, había incluso hasta peligro de robos, entonces por tanto el servicio no era bueno", añadió.

La funcionaria de la MML aseguró que Emape está en la capacidad de dar el mantenimiento a las vías. Sin embargo, si en caso esa entidad no pueda, "ya verán como se resuelve".

Tren Lima-Chosica

Fabiola Morales saludó que se iniciarán las primeras pruebas del tren que unirá Lima con Chosica y recalcó que este servicio pasará a ser administrado por la empresa privada.

"Proinversión es la encargada (de designar a la empresa privada). No había confianza en que el tren pudiera estar en buenas condiciones; sin embargo, para el servicio que ahora prestan los chosicanos versus lo que es un tren de dos pisos es un paso hacia la modernidad", explicó.