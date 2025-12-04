Últimas Noticias
Municipalidad de Lima caduca contrato de 'Vías Nuevas de Lima' tras advertir "incumplimientos" de la concesionaria

Municipalidad de Lima declara la caducidad de la concesión 'Vías Nuevas de Lima'.
Municipalidad de Lima declara la caducidad de la concesión ‘Vías Nuevas de Lima’. | Fuente: Municipalidad de Lima
por Redacción RPP

La comuna capitalina indicó que, tras una supervisión realizada por Invermet, se constató el "desamparo" de las vías concesionadas, así como el cierre de las oficinas de la empresa y la ausencia de personal operativo.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que dispuso la caducidad del contrato de la concesión del proyecto vial ‘Vías Nuevas de Lima’, ejecutada inicialmente por Rutas de Lima (RDL), tras constatar “el incumplimiento de obligaciones” por parte de la empresa concesionaria.

A través de un comunicado, la comuna capitalina indicó que una supervisión realizada por el Fondo Metropolitano de Inversiones – Invermet a las 00:01 horas de hoy evidenció “el desamparo total de las vías concesionadas”, así como “el cierre de las oficinas de la empresa” y “la ausencia de personal operativo”.

“Esta situación representa un riesgo directo para la seguridad vial y demuestra la imposibilidad de la empresa de continuar cumpliendo con el contrato”, sostuvo la municipalidad.

Asimismo, señaló que los problemas económicos alegados por la empresa fueron consecuencia de acciones propias, las cuales mantuvieron vigente “un contrato lesivo para el interés público” y que afectaba “derechos de los vecinos de Lima Metropolitana”.

Ante estos hechos, la Municipalidad de Lima procedió a declarar la caducidad del contrato mediante la carta notarial N.° 30-2025, amparándose en la cláusula 17.4, literal e), del Contrato de Concesión.

Esta disposición se refiere al inicio de un proceso de disolución o liquidación por iniciativa del propio concesionario.

A su vez, la comuna indicó que solicitó al Banco de Crédito del Perú la ejecución de la Carta Fianza N.° G708967, correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por un monto de US$ 40 000 000, notificando también a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Finalmente, la Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso de proteger a los vecinos y garantizar la adecuada gestión de la infraestructura vial de la ciudad, señalando que adoptará todas las medidas necesarias para asegurar su funcionamiento y seguridad.

Municipalidad de Lima Rutas de Lima Vías Nueva de Lima

