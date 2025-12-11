Renzo Reggiardo dice que se está evaluando ceder al Gobierno la propiedad del tren Lima-Chosica

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó este jueves la ceremonia en la que se pusieron en marcha los vagones del tren Lima-Chosica, sin pasajeros, que partió desde el Parque de la Muralla hacia el Parque Taller, en Chosica.

El evento también contó con la presencia de la ministra de Economía, Denisse Miralles, y del director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio Castro.



En diálogo con la prensa, el burgomaestre indicó que la comuna viene evaluando ceder el uso del tren al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Lo que se está evaluando es para ceder en uso el tren o para trasladar la propiedad al MTC, estamos recibiendo apoyo de Proinversión. Lo que se está coordinando con el Ferrocarril Andino es para la utilización de la vía, que son ellos quienes tienen la concesión, en esa tarea estamos, elaborando los contratos, las adendas y hay gran entendimiento", precisó.

Niega aprovechamiento político de la obra

Asimismo, descartó tener intenciones de que la obra, planteada como una "solución" al transporte en la capital, sea usada para un fin político.

"Lo dejo en manos de quienes lo dicen. Yo discrepo diametralmente y no estoy de acuerdo con esa postura. Pero cada uno tiene el derecho de opinar, somos un país en el que se respeta la libertad de expresión y en esa línea nosotros no vamos a entrar en mayores detalles", aseguró.

Apuntó también que este primer recorrido servirá para evaluar si el proyecto requiere de mejoras para su implementación antes de entrar en funcionamiento y al servicio de la población. Precisó que se tiene previsto implementar 14 paraderos en una etapa final.

"Vamos a trabajar en etapas. Una primera que es recorrido, la idea es contar con tres paraderos inicialmente. Luego vendría una segunda, donde vamos a incorporar el paradero en Huaycán, y una tercera, donde contaríamos con aproximadamente 14 paraderos. Lo importante es que hoy comienza un recorrido sin pasajeros porque vamos a observar todos los detalles que hay que incorporar al servicio", comentó.