La reportera de RPP Noticias estuvo también en la Asociación de Pobladores El Paraíso, en el límite de San Juan de Lurigancho con Jicamarca, donde los ciudadanos no cuentan con el servicio de agua potable desde hace 30 años. "Son tantos años que vivimos aquí y hasta ahora no tenemos lo que es pista, no vemos lo que es el agua. Solamente tenemos agua de lo que viene el aguatero, nada más", dijo Patricia Victoria, vecina fundadora de la asociación.