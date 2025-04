Denuncian que sujetos habrían prendido fuego a negocio de juegos infantiles en San Juan de Lurigancho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El dueño de un negocio de juegos infantiles en el distrito de San Juan de Lurigancho denunció este jueves que sujetos habrían prendido fuego a sus instalaciones en el jirón Pozo Seco.

Según indicó a RPP el señor Rubén Chávez, dueño del negocio, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde cuando los vecinos de la zona le avisaron que había fuego en los ambientes del laberinto y gusanito.

Al llegar al lugar, solo pudo tratar de apagar sin éxito el fuego, debido a que estos elementos son altamente inflamables y las llamas los consumieron rápidamente.

Niega que sea extorsión

Tras lo ocurrido, el emprendedor descartó que se trate de un caso de extorsión, pues no ha recibido amenazas de ese tipo, aunque dijo sospechar que sea una represalia por parte de unos ladrones a quienes dispersó hace unos días.

“Ha sido provocado, quizás por fumoncitos, alguien habrá lanzado, no sabemos qué ha pasado. No hay nada de eso, no es eso, sino estaría más asustado todo, pero no”, sostuvo.

“Hay unos choritos que habían robados mis cables. Les he dado con la correa y les he hablado y tal vez eso puede ser, pero extorsión no”, añadió.

Asimismo, Chávez indicó que ha quedado endeudado por esta situación y pide a las autoridades que investiguen quiénes son los responsables por este atentado a su negocio que lo perjudica económicamente.