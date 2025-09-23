Últimas Noticias
Ministerio del Interior anunció que encontraron con vida a niña de 11 años desaparecida en SJL

San Juan de Lurigancho: Ministerio del Interior anunció que encontraron con vida a niña de 11 años reportada como desaparecida
San Juan de Lurigancho: Ministerio del Interior anunció que encontraron con vida a niña de 11 años reportada como desaparecida | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La menor se encuentra en la comisaría de Santa Clara, en Ate. La niña había salido de su vivienda para irse con un hombre de 39 años que, según los familiares, habría conocido por un videojuego en línea.

El Ministerio del Interior anunció este martes que se encontró con vida a la niña de 11 años que su familia reportó como desaparecida desde el último domingo tras reunirse con un hombre de 39 años que la contactó por un videojuego en linea. 

Según el Mininter, la menor se encuentra sana y salva en la comisaría de Santa Clara, en Ate Vitarte. Los familiares de esta niña ya se encuentran en el lugar para reencontrarse con ella.

Rosalinda Sánchez, tía de la niña, confirmó a RPP que la menor se encuentra a buen recaudo dentro de la dependencia policial y que colaborarán en las investigaciones contra Jhonathan Félix Laynes Moncada (39), el sujeto que convenció a la niña de salir de su casa para irse con él.

Sánchez señaló que la Policía Nacional todavía no les ha brindado mayores detalles de dónde encontraron a la niña, pero que luego les brindarán la información necesaria. 

"Vamos a iniciar el protocolo del médico legista (para la menor) y en el transcurso de las horas daremos mayores detalles", contó.

La tía de la menor también confirmó que Laynes Moncada está detenido en la comisaría de Santa Clara y deberá dar explicaciones de por qué se llevó a la niña. 

El caso

La madre de la menor contó ayer para RPP que el último domingo, cuando llegó a su casa, no encontró a su hija en la vivienda. Al revisar su vivienda, encontró el celular de la niña y tras revisar el equipo se dio cuenta que se enviaba mensajes por WhatsApp con Jonathan Laynes Mosuncada. 

"Empecé a revisar (el celular) y encontré el número del chico. O sea, él le dijo a mi hija que saliera (de la casa)... le timbré desde el celular de mi hija, tembloroso estaba (el sujeto). Yo le dije que me pasara con mi hija y ella me dice 'mami', pero este luego le quitó el teléfono", sostuvo la madre. 

Los propios familiares consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa a la niña, vestida con una polera azul y pantalón negro, saliendo de su casa y encontrándose con el hombre en un parque de la zona. Luego ambos se van de lugar con rumbo desconocido. 

