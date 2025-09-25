Caos en SJL: transportistas se movilizaron por calles del distrito exigiendo acciones del Gobierno contra la inseguridad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Caos en San Juan de Lurigancho (SJL). Transportistas de distintas empresas de transporte se movilizaron por las calles del distrito, exigiendo acciones concretas del Gobierno contra la reinante inseguridad ciudadana.

Los choferes y cobradores decidieron salir con sus unidades y bloquear distintas vías, como la avenida 9 de Octubre, en el ingreso a este distrito del este de la capital, según constató un equipo de RPP.

Nuestra reportera informó que agentes de la Policía Nacional bloquearon el avance de los transportistas, que intentaban llegar a la sede del Congreso de la República, en el Centro de Lima.

“Los conductores están indignados por lo que está sucediendo en estos momentos”, manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano.

“Cinco líneas se han sumado a esta movilización y probablemente se replique en otros sectores de Lima y Callao, porque la inseguridad impera en todos los lugares; y la muerte se está dando casi a diario a los conductores de transporte público formal”, sentenció.



Seguidilla de ataques contra transportistas

Los transportistas han salido a protestar en SJL por segundo día consecutivo; luego de que, en la víspera, choferes y cobradores de la empresa Santa Catalina realizaran una protesta similar por las calles del distrito.

Y es que los ataques contra transportistas se han agudizado en los últimos días. El pasado martes, 23 de septiembre, un chofer de la empresa Santa Catalina fue baleado en plena vía pública en SJL y su estado es crítico.

Luego, en las últimas horas, se han registrado dos atentados contra transportistas en este distrito del este de Lima. En el primero, un conductor de la empresa Las Flores, conocida como la Línea 57, resultó herido en un ataque armado.

Horas después, otro conductor -esta vez de la empresa Huáscar- resultó herido en un atentado perpetrado por un sicario que se hizo pasar como pasajero para abordar su unidad. Lo más indignante es que, en esta balacera, un niño de apenas 7 años fue alcanzado por los disparos.

