Preocupación en SJL: tras varias horas de trabajo, controlan fuga de gas natural

La fuga se produjo en el cauce del río Rímac, a la altura del puente peatonal Los Libertadores. | Fuente: RPP

Ayer, jueves, los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) reportaron una fuga de gas natural, a la altura de la cuadra 13 de la avenida Malecón Checa, lo que generó gran preocupación.

El incidente se produjo en el cauce del río Rímac, a la altura del puente peatonal Los Libertadores, en el límite de SJL y El Agustino. Tras varias horas de trabajo, los bomberos y personal de Cálidda, empresa encargada de prestar el servicio en la zona, han logrado controlar la emergencia.

Para realizar los trabajos, la empresa prestadora del servicio tuvo que cerrar las válvulas de todo el sector. Sin embargo, pese a que la fuga ya fue controlada, “es posible que un grupo de usuarios de SJL y San Antonio” aún no cuenten con el servicio, según informó Cálidda a través de un comunicado.

Asimismo, los vecinos ya han retornado a sus viviendas. Y es que, ayer, muchos de ellos evacuaron sus casas ante los fuertes olores que se percibían en la zona por la fuga del gas natural.

El tránsito vehicular también ya ha sido restablecido en ambos sentidos del Malecón Checa.

A la zona también ha llegado personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para supervisar los trabajos de reparación.

Origen de la emergencia

Sobre el origen de la emergencia, los vecinos de la zona señalaron que durante la tarde de ayer se realizaron labores de limpieza en el cauce del río Rímac con el uso de maquinaria pesada. Por lo que, aparentemente, ello habría originado la rotura de una de las tuberías por donde pasa el gas natural.

No obstante, en su comunicado, Cálidda señaló que los “motivos de la afectación a la tubería de gas natural aún están en investigación”.