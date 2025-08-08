Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Preocupación en SJL: tras varias horas de trabajo, controlan fuga de gas natural

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los bomberos y personal de Cálidda lograron controlar la emergencia, que se inició la noche de ayer. Pese a que la fuga ya fue controlada, “es posible que un grupo de usuarios de SJL y San Antonio” aún no cuenten con el servicio, según informó la empresa prestadora del servicio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:26
La fuga se produjo en el cauce del río Rímac, a la altura del puente peatonal Los Libertadores.
La fuga se produjo en el cauce del río Rímac, a la altura del puente peatonal Los Libertadores. | Fuente: RPP

Ayer, jueves, los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) reportaron una fuga de gas natural, a la altura de la cuadra 13 de la avenida Malecón Checa, lo que generó gran preocupación.

El incidente se produjo en el cauce del río Rímac, a la altura del puente peatonal Los Libertadores, en el límite de SJL y El Agustino. Tras varias horas de trabajo, los bomberos y personal de Cálidda, empresa encargada de prestar el servicio en la zona, han logrado controlar la emergencia.

Para realizar los trabajos, la empresa prestadora del servicio tuvo que cerrar las válvulas de todo el sector. Sin embargo, pese a que la fuga ya fue controlada, “es posible que un grupo de usuarios de SJL y San Antonio” aún no cuenten con el servicio, según informó Cálidda a través de un comunicado.

Asimismo, los vecinos ya han retornado a sus viviendas. Y es que, ayer, muchos de ellos evacuaron sus casas ante los fuertes olores que se percibían en la zona por la fuga del gas natural.

El tránsito vehicular también ya ha sido restablecido en ambos sentidos del Malecón Checa.

A la zona también ha llegado personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para supervisar los trabajos de reparación.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Origen de la emergencia

Sobre el origen de la emergencia, los vecinos de la zona señalaron que durante la tarde de ayer se realizaron labores de limpieza en el cauce del río Rímac con el uso de maquinaria pesada. Por lo que, aparentemente, ello habría originado la rotura de una de las tuberías por donde pasa el gas natural.

No obstante, en su comunicado, Cálidda señaló que los “motivos de la afectación a la tubería de gas natural aún están en investigación”.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL San Juan de Lurigancho Fuga de gas

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA