San Juan de Lurigancho: desalojan a comerciantes de 'La Cachina' para la construcción de nuevo hospital [VIDEO]

Los 600 puestos que habían en el local ubicado en el paradero 12 de la avenida Canto Grande son demolidos este martes. Los comerciantes ya evalúan otro lugar para mudarse.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Salud (Minsa) completó este martes el desalojo de los comerciantes que vendían diferentes productos en los 600 locales de 'La Cachina', ubicado en el paradero 12 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. En este terreno se edificará lo que será el nuevo Hospital tipo III que habrá en el distrito.

Mediante un comunicado en redes sociales, el Minsa indica que, con apoyo de la Policía Nacional, se recuperaron sin inconvenientes los 16 mil metros cuadrados destinados al futuro nosocomio.

Un equipo de RPP llegó hasta este lugar y pudo apreciar cómo un gran contingente policial cercó el área donde funcionaba 'La Cachina' mientras obreros trabajan en la demolición de los puestos.

El Minsa aclaró que el desalojo de los comerciantes se dio de manera pacífica y, como medida preventiva, se desplegaron 60 brigadistas de salud, cuatro ambulancias del SAMU y una de la Diris Lima Centro, todas con personal completo.

Comerciantes se llevan sus productos

Los vendedores de 'La Cachina' reconocieron que el terreno donde laboraron por años le pertenecía al Minsa, por lo cual optaron por retirarse de manera pacífica y evaluar otro lugar donde mudarse para continuar trabajando.

En este lugar se vendían electrodomésticos, ropa, comida, muebles y equipos tecnológicos. Los comerciantes criticaron que no se les avisara con anticipación de esta medida.