Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Empresa Santa Catalina vuelve a paralizar sus operaciones tras nuevo ataque armado contra uno de sus choferes

Buses de empresa Santa Catalina no salieron a circular este miércoles tras nuevo ataque armado contra chofer
Ya son tres los trabajadores baleados en el último mes. "Hace más o menos 25 días o un mes, balearon a un compañero. Hace una semana a otro y ayer a otro", expresó uno de los conductores. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Conductor fue baleado mientras recargaba combustible en San Juan de Lurigancho. A modo de protesta por este ataque, cerca de 200 unidades no salieron a circular este miércoles.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 04:25

Los trabajadores de la empresa de transportes Santa Catalina S. A. (Etsacasa) paralizaron nuevamente sus operaciones a modo de protesta, luego de registrarse un ataque contra uno de sus conductores la noche del último martes.

El hecho se produjo mientras la víctima, identificada como Marco Antonio Huamán Cosco, cargaba combustible para su unidad en un grifo de la Av. Circunvalación, en San Juan de Lurigancho.

En ese momento, el chofer fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abordaron el bus y le dispararon hasta en tres ocasiones, hiriéndolo en la pierna y el abdomen.

Huamán Cosco fue trasladado inicialmente al Hospital de Canto Grande; pero luego fue llevado al Hospital Dos de Mayo debido a complicaciones en su salud.

Protesta en San Juan de Lurigancho

Debido a este ataque, durante la mañana, los conductores de Etsacasa bloquearon el tránsito en el óvalo Zárate, en SJL. Asimismo, se conoció que un total de 200 unidades de las rutas A, B y C de la empresa no circularon este miércoles. 

Uno de los conductores de la compañía indicó que serían cuatro las bandas criminales que los tienen bajo amenaza. Una de ellas sería 'Los Injertos de San Juan de Lurigancho', quienes vendrían cobrando diez soles a cada conductor para dejarlos trabajar con normalidad.

En diálogo con RPP, el chofer agregó que ya son tres los trabajadores baleados en el último mes. "Hace más o menos 25 días o un mes, balearon a un compañero. Hace una semana a otro y ayer a otro", expresó.

"El extorsionador sube a las unidades como si fueran su casa, saben que no hay policía o de lo contrario, se sienten protegidos por la Policía porque lo hacen con tanta facilidad. Entran, suben, disparan y hacen lo que quieren", remarcó.

Por el momento, la suspensión de sus operaciones solo se realizará este miércoles; sin embargo, no se descarta que la protesta se extienda al jueves y que esta incluya a otras empresas de transporte víctimas de extorsión.

"Ahorita están hablando las cabezas principales de la empresa, coordinando. Parece que ha venido una representante del ministerio a coordinar. Y a eso de las tres, cuatro, tomaremos medidas para mañana nosotros hacer una marcha al Congreso", sostuvo.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
empresa Santa Catalina San Juan de Lurigancho inseguridad ciudadana

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA