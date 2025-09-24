Empresa Santa Catalina vuelve a paralizar sus operaciones tras nuevo ataque armado contra uno de sus choferes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los trabajadores de la empresa de transportes Santa Catalina S. A. (Etsacasa) paralizaron nuevamente sus operaciones a modo de protesta, luego de registrarse un ataque contra uno de sus conductores la noche del último martes.

El hecho se produjo mientras la víctima, identificada como Marco Antonio Huamán Cosco, cargaba combustible para su unidad en un grifo de la Av. Circunvalación, en San Juan de Lurigancho.

En ese momento, el chofer fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abordaron el bus y le dispararon hasta en tres ocasiones, hiriéndolo en la pierna y el abdomen.

Huamán Cosco fue trasladado inicialmente al Hospital de Canto Grande; pero luego fue llevado al Hospital Dos de Mayo debido a complicaciones en su salud.

Protesta en San Juan de Lurigancho

Debido a este ataque, durante la mañana, los conductores de Etsacasa bloquearon el tránsito en el óvalo Zárate, en SJL. Asimismo, se conoció que un total de 200 unidades de las rutas A, B y C de la empresa no circularon este miércoles.

Uno de los conductores de la compañía indicó que serían cuatro las bandas criminales que los tienen bajo amenaza. Una de ellas sería 'Los Injertos de San Juan de Lurigancho', quienes vendrían cobrando diez soles a cada conductor para dejarlos trabajar con normalidad.

En diálogo con RPP, el chofer agregó que ya son tres los trabajadores baleados en el último mes. "Hace más o menos 25 días o un mes, balearon a un compañero. Hace una semana a otro y ayer a otro", expresó.

"El extorsionador sube a las unidades como si fueran su casa, saben que no hay policía o de lo contrario, se sienten protegidos por la Policía porque lo hacen con tanta facilidad. Entran, suben, disparan y hacen lo que quieren", remarcó.

Por el momento, la suspensión de sus operaciones solo se realizará este miércoles; sin embargo, no se descarta que la protesta se extienda al jueves y que esta incluya a otras empresas de transporte víctimas de extorsión.

"Ahorita están hablando las cabezas principales de la empresa, coordinando. Parece que ha venido una representante del ministerio a coordinar. Y a eso de las tres, cuatro, tomaremos medidas para mañana nosotros hacer una marcha al Congreso", sostuvo.