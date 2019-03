Teodora Salcedo denunció que Sedapal le está cobrando recibo de agua del mes de enero y febrero. | Fuente: RPP

Vecinos de la zona donde ocurrió el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho denunciaron que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) les está cobrando el servicio por el mes de enero, pese a que la empresa estatal les informó que no lo haría.

Una de ellas es Teodora Salcedo, quien denunció que no pagó su recibo del mes de enero ya que Sedapal le indicó que no se le iba a cobrar. Sin embargo, ahora que le llegó el recibo en marzo, figura que sigue retrasada con los pagos.

"Nos dijeron que no nos iban a cobrar ni agua ni luz, todo era gratis hasta que nosotros terminemos nuestra vivienda. Ahora ya empezaron a cobrar desde el mes de enero", denunció en RPP Noticias.

Otra vecina indicó que por los meses de enero y febrero se les está recargando 190 soles, a pesar que en su vivienda no hay siquiera medidos de agua. "Recién estamos instalando medidores de agua, la mayoría no tiene y recién están trabajando acá. No sé como habrán hecho para medir", comentó.

Quejas del seguro

Los vecinos también denunciaron que Mapfre, la empresa aseguradora que trabajó junto a Sedapal para reembolsar las pérdidas de los vecinos, solo va a reponer el 5% de lo que han solicitado.

"Mapfre viene y nunca te da la opción al tema de salud. Todo está igual, siguen las aguas residuales y afecta con infección al estómago, piel, sinusitis, alergía, tos, enfermedades infinitas", explicó una de las vecinas afectadas.