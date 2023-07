San Juan de Miraflores: dos hombres fueron acribillados por sicarios en la zona de Pamplona alta

Lima San Juan de Miraflores: dos hombres son acribillados por sicarios en la zona de Pamplona alta

Dos personas fueron acribilladas en el asentamiento humano Las Rocas, en la zona de Pamplona Alta II de San Juan de Miraflores. Las víctimas eran perseguidas por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Los vecinos de la zona contaron a RPP que los delincuentes dispararon y causaron este crimen en el distrito. Uno de los fallecidos fue identificado como Oscar Diego Quijadas Navarro (32).

"No me han dicho nada. La verdad desconozco porque él no tenía problemas. Yo llegué y lo llamé, él me dijo que venía a almorzar. Que se investigue y no se quede así", indicó la esposa de Quijadas Navarro, quien era padre de seis hijos.

La Policía todavía investiga las causas de este doble crimen ocurrido en San Juan de Miraflores. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Central de Lima y se encontraron 15 casquillos de bala en el lugar de los hechos.

Dos muertos durante balacera en un campeonato

La inseguridad ciudadana continúa dejando más víctimas. Dos fallecidos y un herido fue el saldo de una balacera que se dio en un campeonato de fulbito realizado en San Martín de Porres por Fiestas Patrias. El crimen ocurrió al costado del estadio Alberto Gallardo.

Las víctimas fueron identificadas como Claudio Ortiz Badaracco y Eros Marcos Fernández Tarazona, mientras que Julio Meza Ruiz terminó herido e internado en el hospital Arzobispo Loayza con pronóstico reservado.

Según la Policía Nacional, fueron dos los sujetos que irrumpieron en el evento deportivo y atacaron directamente a sus víctimas en San Martín de Porres.

"Ellos vinieron de frente a disparar a un chico en la cabeza. Fue el primer fallecido y mi hermano lamentablemente por estar al lado del chico le cayó un balazo y a otro muchacho más que está en el hospital luchando por su vida. Que nos apoyen con las imágenes de las cámaras de seguridad", contó uno de los familiares de las víctimas.