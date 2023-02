Hombre golpeó a su vecina por colocar una tranquera en el pasaje de su vivienda | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hannelis Martínez

Un hombre golpeó a su vecina por colocar una tranquera en el pasaje de su vivienda, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.



La víctima, identificada como Carmen Herrera Figueroa, señaló a RPP Noticias que se encontraba colocando una tranquera en el frontis de su casa para impedir que vehículos y demás comensales de un restaurante, ubicado frente a su domicilio, le impidan el tránsito peatonal.



En ese momento, Herrera Figueroa relató que su vecina y el hijo de esta empezaron a darle una golpiza en plena vía pública y ante la mirada atónita de varios testigos.

"Puse una tranquera de madera en la entrada, en el frontis de mi casa, entonces es ahí que la señora se me acercó a hablar y también su hijo, agarraron mi tranquera de madera, lo rompieron. La señora tomó el palo de escoba, con el que yo estaba barriendo, me lo tira en el cuerpo, me empuja y después viene su hijo y me empuja tres, cuatro veces", relató.

"Me levanto, me empuja nuevamente y a la tercera vez me golpea en la cara, me tira puñetes, patadas, me golpea como un balón. Y luego me quiso ahorcar como para matarme", agregó.



Agresor se encuentra en libertad

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la agresión física contra Carmen Herrera Figueroa.



El agresor fue identificado, pero pese a ser detenido fue liberado a las horas. Esto generó el temor en la mujer a represalias por parte del sujeto y su madre. El caso ya fue denunciado en la comisaría de San Juan de Miraflores.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El Dr. César Munayco, director nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades del CDC del Minsa confirmó que el león hallado muerto en un zoológico, fue por gripe aviar. Además, indicó que es seguro consumir pollos u otro tipo de carne debido a que el contagio no era mediante el consumo de alimentos.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.