La institución se encuentra en este estado desde hace ocho años.

Padres de familia y maestros de la Institución Educativa N°107 Daniel Alcides Carrión del distrito de Santa Anita protestan porque si bien el inicio de clases presenciales arranca este lunes 14 de marzo, los estudiantes tendrán que continuar haciéndolo de forma virtual.

Esto debido a que tres pabellones del centro educativo se encuentran en riesgo de colapso, situación que fue declarada así hace ocho años y que, hasta la fecha, las autoridades no le dan solución.

RPP Noticias llegó hasta esta institución y conversó con el director, Percy Osorio. Este indicó que los alumnos han tenido que atender a clases en módulos y que otro tema que aún queda pendiente es que los servicios higiénicos del colegio aún no son acondicionados de forma adecuada. Este último pedido se realizó en mayo de 2021.

“Hace ocho años, este colegio fue declarado en emergencia y en alto riesgo dos pabellones de la institución educativa. A la fecha no hemos sido atendidos, por eso los padres salen a protestar. No se ha culminado el acondicionamiento de los servicios higiénicos en 70 días como se nos indicó. Este inició en mayo de 2021 y a la fecha no se ha concluido”, manifestó.

Sin atención

El director del centro indicó que ya se ha hecho el envió correspondiente de los documentos para que el colegio pueda ser intervenido. Sin embargo, este expresó que hay mucha “burocracia” dentro del mismo Ministerio de Educación.

“Nos indican todos los trámites, pero son burocráticos. Hay que tocar puertas teniendo constatación que la institución educativa está en emergencia”, sostuvo.

Mientras, este colegio presenta aún desmonte, piedras y tierra en medio del patio del colegio que alberga 3 mil escolares que tendrán que continuar sus estudios de forma virtual.





