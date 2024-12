Se llevaron hasta el anillo de matrimonio: pareja fue víctima de "robacasas" en Santa Anita [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Banda de delincuentes robó la vivienda de una en Santa Anita

Una banda de delincuentes robó la vivienda de una pareja ubicada en el jirón Los Nogales, en el distrito limeño de Santa Anita. Las cámaras de seguridad registraron la participación de una mujer y dos hombres en el asalto, quienes aún no han sido indentificados.



En las imágenes se puede observar a una mujer que usaba lentes, blusa y short color beige parada afuera del inmueble. Ella estaba junto a un varón, quien vestía de negro y sostenía una mochila de donde sacó una herramienta con la que logró perforar la cerradura de la vivienda. Frente a ellos estaba estacionado un vehículo de donde descendió un tercer cómplice.



Los tres ingresaron a la vivienda y, en cuestión de minutos, se llevaron las pertenencias de valor de la pareja, incluso la alianza de matrimonio, según denunció la víctima en RPP. Ella regresaba de trabajar cuando vio a los asaltantes.



"Se han llevado una tablet, mis joyas, mi anillo de matrimonio, el gorro de mi suegra, que con eso se han tapado la cara. Cuando yo me acercaba a la puerta he escuchado que el chofer les gritaba 'ya salgan'. Están los videos donde pueden identificarlos. No es la primera, han robado en otro lado", dijo la agraviada.



Robo fue denunciado



Los denunciantes indicaron a RPP que hicieron la denuncia en la comisaría del sector, sin embargo, hasta el momento, la Policía Nacional no ha enviado a los efectivos ni al equipo de peritos de criminalistica para el recojo de huellas y cámaras.



Las imágenes podrán ayudar a indetificar y capturar a estos delincuentes quienes habrían perpetrado otros robos en casas en la zona.