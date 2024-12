Carabayllo: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido desde hace 10 días [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Carabayllo: madre de menor desaparecido pide a la policía que hagan las diligencias para encontarlo

Una madre de familia identificada como María Lanzi pide ayuda para encontrar a su hijo de 14 años desaparecido desde hace díez días en el distrito limeño de Carabayllo y hace un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que continúe con las investigaciones del caso.



A través del Rotafono de RPP, María Lanzi contó que su hijo está desaparecido desde el pasado 5 de diciembre. El menor salió de su hogar rumbo a su centro educativo José María Arguedas, ubicado en la zona El progreso, en Carabayllo, sin embargo, nunca llegó.



Tras enterarse de su desaparición, la madre de familia realizó la denuncia en la comisaría El Porgreso y luego el caso fue derivado a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), pero, según afirma María Lanzi, el suboficial instructor a cargo no habría realizado la tramitación completa por lo que no se habrían hecho las diligencias respectivas.



"A mí me dijeron que no está procesado la denuncia y en la Dirincri no pueden hacer nada si no procesan de la comisaría. Me dijeron que faltó el ITC, que el señor oficial no llevó completo los documentos y por eso se los rechazaron. El señor me dijo 'Señora, ya no se puede hacer nada porque hemos llegado tarde' y yo le dije 'Señor, no es que ha llegao tarde, usted no hizo bien su trabajo, le dije yo, usted no tramitó todo. El señor me dijo 'Ya bueno será el día lunes porque mañana es domingo y no puedo hacer nada'", dijo la madre a RPP.



María Lanzi indicó que, a través de una vecina, se enteró que su hijo fue visto en compañía de una joven en Santa Anita. De inmediato, ella brindó esta información a la comisaría El Porgreso, donde, según indica la madre, los agentes policiales le dijeron que no podían hacer nada porque le correspondía a la dependencia policial de Santa Anita. "Me dijeron que no pueden hacer nada porque eso le correspondía a Santa Anita", indicó.



Pide a la policía que hagan las investigaciones



María Lanzi pide a la Policía Nacional que realice la tramitación correspondiente para que Dirincri pueda realizar las diligencias del caso y así hallar el paradero de su hijo, quien ya lleva desaparecido desde hace diez días.



"A la policía decirle que me ayuden a buscar a mi hijito, que proceda pronto mi denuncia en la Dirincri para que me ayuden a buscar, que investiguen. Necesito que el policía lo haga lo más pronto posible", dijo.

El menor se llama José Acho Lance, tiene 14 años y mide 1.62. Es de test mestiza, tiene ojos y cabellos castaño oscuro. Fue visto por última vez en inmediaciones del Centro Comercial de Santa Anita.